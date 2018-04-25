  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Литва просит продлить срок приема беженцев

Подробнее...
default image
Зеленский: Порошенко ответит за все, что сделал

Подробнее...
default image
В. Ландсбергис: мы хотим угодить тому, кто поставил нам на стол грязные от навоза бoтинки

Подробнее...
default image
За провоз в Беларусь "Терафлю" и "Грипекса" грозит до пяти лет

Подробнее...
default image
Европарламент принял резолюцию о фейках и пропаганде

Подробнее...
default image
Р. Кароблис призывает НАТО прислать средства ПВО для защиты международного батальона

Подробнее...
default image
Германия – надежный партнер Литвы в области обороны

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Эрдоган пригрозил Европе миллионами беженцев

Подробнее...
default image
IKEA – один из крупнейших лесовладельцев в Литве

Подробнее...
default image
ВМС Литвы будет выбирать судно из семи предложений

Подробнее...
Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY
Рост мировой экономики падает - Всемирный банк

Подробнее...
default image
Беспокойное соседство

Подробнее...
default image
Монкявичюс: школы могут нанимать службы безопасности для борьбы с издевательствами и насилием

Подробнее...
default image
На парламентских выборах 2020 года у зарубежных литовцев будет отдельный округ

Подробнее...
default image
В Польше построен самый большой в мире монстр-трак

Подробнее...
default image
Вот и встретились два одиночества

Подробнее...
default image
Лицемерное проявление борьбы с богатством

Подробнее...
default image
Полиция вооружилась новыми радарами

Подробнее...
default image
Столица планирует завершить реституцию земли

Подробнее...
TOP,Армия,Новости

Р. Кароблис призывает НАТО прислать средства ПВО для защиты международного батальона

Фото kam.lt/ Гедре Максимович

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис говорит, что НАТО следовало бы прислать средства противовоздушной обороны (ПВО) в Литву для защиты дислоцированного в стране международного батальона.

«Об этом уже было договорено на саммите НАТО в Варшаве и это не проведено в жизнь. Этот вопрос также поднимали несколько командиров боевой группы», – сказал в среду Р. Кароблис журналистам в Рукле на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Фото kam.lt/ Гедре Максимович

Германия осуществляет командование дислоцированным в Литве с 2017 года международным батальоном НАТО, в Литве находится около 600 германских военных.

Р. Кароблис сказал, что средства ПВО нужны прежде всего для защиты военнослужащих самого батальона, у Литвы пока нет необходимых для этого систем.

«Мы говорим о безопасности дислоцированных здесь военных», – сказал министр.

Фото kam.lt/ Гедре Максимович

На вопрос, рассматривается ли возможность как-то заменить размещенный в Литве военный контингент, германский министр ответила, что на встрече в Каунасе президент Литвы Гитанас Науседа попросил расширить миссию воздушной полиции Балтийских стран.

Страны Балтии уже какое-то время добиваются реорганизации миссии воздушной полиции в миссию ПВО. Это означало бы, что несущие здесь дежурство союзнические истребители в случае кризиса смогли бы выполнять боевые задачи.

По словам А. Крамп-Карренбауэр, литовский президент связывает возможность расширения миссии с потерпевшим крах Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

«Я получила пожелание, что если бы в рамках НАТО в какое-то время возникли дискуссии, что делать с ситуацией в Европе и странах Балтии после краха ДРСМД, то чтобы эти пожелания и эти просьбы были услышаны и эта тема получила бы самое серьезное рассмотрение», – сказала министр обороны ФРГ.

«Все же это решение, которое должно быть принято на уровне НАТО», – сказала она.

Международные батальоны в каждой из стран Балтии и в Польше были размещены с целью сдерживания России.

У обязательств «нет лимита времени»

Прибывшая с первым визитом в Литву А. Крамп-Карренбауэр, которая была назначена министром обороны в июле, сказала, что у обязательств Германии перед союзниками нет лимита времени.

Она еще раз заявила о планах Берлина инвестировать в течение ближайших нескольких лет 90 млн евро в военную инфраструктуру в Литве.

«У нашего участия здесь нет лимита времени. Это одна из главных опор деятельности Германии в НАТО»,  – сказала А. Крамп-Карренбауэр.

Германия является одним из важнейших партнеров Литвы в сфере безопасности.

Помимо размещения военного контингента и инвестиций из Германии, Литва также покупает у этой страны боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, бронетехнику, корабельные орудия, автоматические винтовки и гранатометы.

Германия является активным участником миссии воздушной полиции стран Балтии. В прошлом году механизированная пехотная бригада Gelezinis Vilkas («Железный волк») Вооруженных сил Литвы была причислена к одной из военных дивизий Германии.

Р. Кароблис сказал, что Германия и в дальнейшем сохранит за собой лидерство в деле обеспечения безопасности Литвы.

«Лидерство Германии является основой мер нашей безопасности со стороны НАТО, вне всякого сомнения, и это будет продолжаться», – сказал министр.

А. Крамп-Карренбауэр считают наследницей собирающейся покинуть политику канцлера Ангелы Меркель.

В декабре прошлого года она переняла руководство право-центристским Христианским демократическим союзом (ХДС). 

BNS
реклама

реклама

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!