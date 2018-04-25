Р.Кароблис: спад ВВП скорректирует планы развития армии, придётся экономить

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В связи с тем, что из-за пандемического кризиса сокращаются валовой внутренний продукт (ВВП) и оборонный бюджет, придётся пересмотреть некоторые планы развития Вооружённых сил (ВС) и экономить, говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Однако он подчёркивает, что стандарт финансирования ВС — 2% ВВП должен быть сохранён.

«Ни у кого не должно возникать сомнений, что минимальный стандарт в 2% ВВП нужно сохранить, в течение последних нескольких недель и генеральный секретарь НАТО, и секретарь обороны США говорили о необходимости сохранить финансирование», — сказал Р. Кароблис радио LRT в пятницу.

По словам министра, конвенционные угрозы никуда не исчезли, оборонные мощности следует сохранять, заключённые контракты не могут быть остановлены, логистическое обеспечение ВС тоже должно быть обеспечено.

Однако планы развития ВС и некоторые приоритеты неизбежно придётся пересмотреть.

«Конечно, если сокращается ВВП (…), должен сократиться и оборонный бюджет и, конечно, придётся думать о приоритетах, где конкретно мы можем сэкономить, как скорректировать темпы модернизации, я не думаю, что мы можем отказаться от чего-то, что запланировано на десять лет вперёд, но (нужно) идентифицировать средства, которые мы можем немного отодвинуть вперёд. Также могут замедлиться темпы развития армии, то есть развития персонала, с учётом нынешней структуры», — сказал министр.

Министерство финансов в этот понедельник обнародовало прогноз, что в этом году спад литовской экономики может составить 7,3%, но в следующем году рост экономики составит 6,6%. Сценарий опирается на предпосылку, что распространение коронавируса будет остановлено в первом полугодии нынешнего года.

Р. Кароблис также сказал, что в начале распространения коронавируса в Литве один из крупнейших очагов был зафиксирован именно в армии, однако сейчас ситуация взята под контроль и новых очагов нет.

«Первый очаг на военных территориях был в боевой группе расширенного передового присутствия, и действительно следует признать, что это был крупнейший в Литве очаг, не считая больниц и медицинских учреждений, заразились военные союзников. Но нашими усилиями, усилиями военно-медицинской службы, а также благодаря ограниченному привлечению гражданских ресурсов и помощи, помощи, полученной от военных медиков союзников этот очаг удалось полностью обуздать и сейчас один военнослужащий из 28 ещё не вполне здоров, то есть окончательно не проведено второе или третье обследование. Так что ситуация у нас под контролем», — сказал министр.