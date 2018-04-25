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TOP,Армия,Новости,Общество

Р.Кароблис: у общественности ложное представление об оборонном бюджете

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Литовский министр обороны Раймундас Кароблис считает, что неодобрение повышения оборонного бюджета со стороны населения вызвано нерешенными социальными проблемами и ложными представления общества о средствах, выделяемых на оборону.   

Р. Кароблис подчеркнул, что оборонный бюджет необходимо повышать по причине кардинально меняющейся ситуации в сфере безопасности.  

Это министр сказал, комментируя опрос общественного мнения, который выявил, что более половины жителей Литвы не одобряют соглашение партий о последовательном повышении финансирования обороны с тем, чтобы к 2030 году они достигали 2,5% ВВП. 

«Мы пользуемся открытой поддержкой общественности и политиков в вопросе выделения 2% ВВП на нужды обороны, у нас также рекордная за многие годы поддержка армии – это важнее всего», – сказал BNS в присланном комментарии Р. Кароблис.

Он утверждает, что данные опроса являются «прямым отражением социальных проблем и ложного представления общественности о том, что обороне достается львиная доля в бюджете». 

По словам Р. Кароблиса, «нельзя противопоставлять средства на оборону с другими сферами – это создает противостояние в обществе и представляет прямую угрозу национальной безопасности».  

«Во вторых, оборона по финансированию находится на четвертом месте после социальной защиты, здравоохранения и образования, и это правильное место; если пересчитать средства помощи Евросоюза, то это место будет еще более низким», – сказал министр.

Р. Кароблис утверждает, что 70% средств, предназначенных для обороны, возвращается в бюджет через приобретаемые товары и услугу, посредством оплаты налогов, основная часть экономической выгоды приходится на литовскую экономику. 

«До 2014 года армия переживала голодные годы, ее необходимо модернизировать. Мы, в свою очередь, обязаны обеспечить слаженные и эффективные инвестиции в модернизацию армии», – сказал министр.

Он также подчеркнул, что «необходимость выделять на оборону не менее 2% ВВП и постепенно увеличивать ассигнования до 2,5%, прежде всего, возникла не из-за обязательств перед партнерами, а потому что кардинально изменилась ситуация в сфере безопасности – нельзя забывать уроки Грузии и Украины».

«Угрозы реальны и велики, никто нас не будет защищать, если мы не будем защищаться сами», – сказал министр.

Р. Кароблис сказал, что будет добиваться того, чтобы общественность поняла, что повышение оборонного бюджета необходимо для сильного государства. 

«Мы и далее будет стремиться заручиться поддержкой общественности, чтобы решения партий, решения, принятые на Госсовете по обороне о последовательном повышении финансирования обороны до 2,5% ВВП в долгосрочной перспективе были поняты и приняты как необходимое условие сильного государства», – сказал министр.

Опрос, проведенный по заказу агентства BNS компанией Vilmorus в ноябре этого года показал, что большинство жителей Литвы не одобряет партийное соглашение о последовательном повышении оборонного финансирования с тем, чтобы к 2030 году он достигал не менее 2,5% внутреннего валового продукта.

Соглашение, посвященное повышению оборонного бюджета, одобряют или, скорее всего, одобряют 30,3% респондентов, 55,2% опрошенных не одобряют или скорее не одобряют его, а еще у 14,5% не было мнения. 

Соглашение о вехах литовской оборонной политики в сентябре 2018 года подписали председатели шести парламентских партий, социал-демократы отказались его подписывать. Президент Гитанас Науседа призывает реализовать соглашение. 

В этом году оборонный бюджет Литвы впервые достиг согласованного с НАТО показателя в 2% ВВП – финансирование обороны должно составить 2,03% ВВП. 

С 8 по 16 ноября была опрошена тысяча совершеннолетних граждан Литвы. 

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