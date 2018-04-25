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Р.Кароблис в Швеции будет координировать свои действия со странами региона

Фото Минобороны ЛР/kam.lt/Альфредаса Пляджиса

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис во вторник отправляется с двухдневным визитом в Швецию.

В Стокгольме министр примет участие во встречах министров обороны стран Северной Европы и Балтийских стран, которые будут посвящены саммиту НАТО в Лондоне в начале декабря.

Как сообщила BNS пресс-секретарь министра Вита Раманаускайте, главы оборонных ведомств в столице Швеции также обсудят дальнейшие перспективы сотрудничества.

«Помимо обычных пунктов повестки дня — укрепление сотрудничества между странами Севера и Балтии в области обороны, безопасности и кибербезопасности, борьбы с гибридными угрозами, совместных учений и операций — министры также обсудят дальнейшее сотрудничество в этом формате после Brexit», — сказала пресс-секретарь.

В этих встречах примут участие министры обороны Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, Великобритании, Нидерландов и Польши, а также представители Министерства иностранных дел Исландии.

Саммит НАТО пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

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