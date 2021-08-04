Р. Любаевас: Чрезвычайная ситуация ограничит возможности перевозчиков мигрантов из Литвы

Рустамас Любаевас/ Фото lrv.lt

Чрезвычайная ситуация позволит должностным лицам в приграничных самоуправлениях лучше контролировать положение у границы и ограничит возможности попасть в приграничную зону лицам, которые занимаются перевозкой нелегальных мигрантов, говорит глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

«В условиях довольно сложной ситуации у госграницы мы бы хотели ограничить попадание разных лиц в приграничную зону, поскольку именно там имеют место эти действия», — сказал Р. Любаевас в программе «Тема дня» телевидения LRT.

«Я говорю о тех гражданах Евросоюза (ЕС), которые приезжают в приграничную зону, к заставам, где сейчас поселены нелегальные мигранты. Это те люди, которые пытаются вывезти и организовать вывоз этих людей с территории Литовской Республики. Прежде всего я говорю о гражданах разных государств ЕС или третьих стран, у которых есть постоянный вид на жительство в государствах ЕС», – объяснил глава СОГГЛ.

Он добавил, что говорит и о тех лицах, которые приезжают с территории Литвы.

«Напомню, что, в соответствии с Законом о государственной границе и ее охране, для того, чтобы находиться в приграничной зоне, в каждом случае эти граждане должны обратиться и получить разрешение находиться в этой зоне. Так что мы говорим и о некоторых ограниченияз для таких лиц в приграничной зоне», – сказал Р. Любаевас.

МВД на прошлой неделе сообщило, что предлагает рассмотреть вопрос о введении ЧС на границе с Беларусью. Однако пока никакого решения о ЧС нет и не ясно, будет ли оно принято.

МВД утверждает, что введение ЧС позволило бы оперативнее предпринимать необходимые действия, упростило бы процедуры закупок, использование армии и др.