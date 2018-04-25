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TOP,Армия,Новости

Р.Маккарти: США в ближайшие годы пришлют в Литву на учения сотни военных

Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis

США в ближайшие несколько лет будут присылать на учения в Литву сотни своих военных, сообщил в четверг высокопоставленный представитель Пентагона. 

Во время своего визита в Вильнюсе министр армии США Райан Маккарти подчеркнул, что предпосылки для направления американских военнослужащих в Литву создают инвестиции Литвы в оборонную сферу. 

«Мы будем продолжать дислоцирование в Литве, где вооруженным силам двух наших государств полезны совместные операции», — сказал журналистам Р. Маккарти после встречи с литовским министром обороны Раймундасом Кароблисом. 

«Сотрудничество такого уровня, учения, безопасность и, наконец, стабильность становятся возможны, так как Литва взяла обязательство инвестировать более 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в оборонные расходы и модернизацию своих ВС», — сказал гость.

По словам Р. Маккарти, уже спустя несколько месяцев в Литву из Польшу прибудет единица численностью примерно с батальон, в учениях 2022 года запланировано прибытие роты в Литву непосредственно из США. 

«За несколько ближайших лет различные военные мощности будут размещены в Литве, где они будут тренироваться плечом к плечу с прекрасным союзником», — сказал Р. Маккарти. 

Он подчеркнул, что США остается союзником по НАТО с твердыми обязательствами, а работа союзников способствует «обеспечению безопасности и стабильности в Европе». 

«Мы будем сообща и впредь усиливать сдерживание и улучшать оборону в регионе», — сказал гость. 

Литва постоянно добивается расширения военного присутствия США на своей территории. С октября прошлого года ло июня нынешнего гв Литве был дислоцирован военный батальон США с танками Abrams.

Литва входит в число всего девяти стран-членов НАТО, которые довели показатель финансирования обороны до 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает сильное давление на европейские страны с тем, чтобы они тоже вышли на такой уровень. 

Власти Литвы также внимательно следяет за планами США перевести часть своих военных из Германии в Польшу. Р. Маккарти сказал, что подробности перераспределения военного контингента в Европе правительство США обнародует в ближайшие недели. 

  • Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis
  • Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis
  • Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis
  • Nuotrauka kam.lt/ aut. Alfredas Pliadis

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