Р. Масюлис: Литва заплатила Беларуси в этом году за электроэнергию 16 млн. евро

«С начала года мы заплатили беларусам 16 млн за электроэнергию. Это нарушение закона продолжается и этот «фиговый листок», то есть тот, который латыши получили в виде письма Российской торговой палаты о том, что это не белорусская электроэнергия, не может прикрывать эту ситуацию длительное время», – сказал в интервью BNS Р. Масюлис.

Он отметил, что обращение к латвийскому оператору AST пока не дало никаких ощутимых результатов, в свою очередь оператор биржи электроэнергии Nord Pool проводит расследование.

«От латышей мы получили ответ, который еще раз доказывает, что эстонская Elering очень активно в этом участвует, ответ был общий – AST и Elering – хотя мы обращались к AST. Ничего нового в этом ответе мы не увидели, больше отписка. Поэтому мы и далее будем с ними общаться, конечно, остаются в силе и все правовые возможности, вытекающие из этого», – сказал Р. Масюлис.

«Nord Pool проводит расследование, за месяц они должны его провести, тогда и посмотрим, какими будут их выводы», – добавил он.

Р. Масюлис повторил, что Латвия выдает неадекватные пропускные возможности для торговли – на ее линию с Россией приходятся 323 мегаватта, а на торговлю выдаются 970 мегаватт.

«Если бы Латвия выдавала такие же мощности, какие есть у них, то не осталось бы оснований для наших претензий, но они выдают значительно большую пропускную способность. И поскольку они каждый день знают, что выдаваемые на завтра пропускные способности они отдают не через свое сечение, а через литовское сечение, точно также они знают, что искусственно будет забит литовско-латвийское сечение», – сказал Р. Масюлис.

По его словам, таким образом, искусственно блокируется возможность попадания в Литву более дешевых потоков электроэнергии, образуется заметная разница в цене на электроэнергию в Литве и в Латвии.

Министр энергетики Дайнюс Крейвис ранее говорил, что применяемая сейчас Таллином и Ригой методика торговли с Россией не только позволяет попадание на общий рынок Балтийских стран электроэнергии с БелАЭС, но и поднимает цены на электроэнергию в Литве.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии, Литва добивается принятия новой методики.