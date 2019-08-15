Р.Масюлис не видит возможности для А.Вайткуса вернуться на госпредприятие

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Завершающий своё пребывание на посту министра транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис говорит, что не видит возможности для Арвидаса Вайткуса, бывшего главы Клайпедского порта, вернуться к руководству стратегическим государственным предприятием.

Р.Масюлис говорит, что слышал разговоры о том, будто назначенные им руководители стратегических компаний, в том числе Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai), могут быть заменены.

«Я слышал разговоры, будто руководитель будет заменён, но для смены руководства требуются аргументы. Если аргументы будут объективные, это одно, а если это желание расправиться — то другое», — заявил Масюлис на пресс-конференции в среду.

Оценивая шансы А.Вайткуса снова возглавить порт, Р.Масюлис сказал, что это трудно вообразимо.

«В Клайпедский порт практически невозможно, есть и судебные решения, и выводы ГКСЭ относительно запутанных интересов. На Литовские железные дороги — тоже невозможно, потому что А.Вайткус был вовлечён в деятельность с людьми, чьи компании имеют интересы в железнодорожном бизнесе», — указал Масюлис.

А.Вайткус был уволен с должности управляющего Клайпедским портом в марте.

Р.Масюлиса на посту министра в конце августа сменит парламентарий Ярослав Наркевич, представитель Избирательной акции поляков Литвы.

А.Вайткус, который был управляющим Клайпедским портом с 2013 года, был уволен с должности в марте этого года, после того, как Р.Масюлис усомнился, что управляющий портом останется беспристрастным по отношению к компаниям, которые поддерживали его в ходе муниципальных выборов и выборов мэра.

Национальный транслятор LRT объявил в январе, что на избирательную кампания Союза крестьян и «зелёных» Литвы пожертвование в размере 44 000 евро было сделано королём белорусских удобрений Игорем Удовицким, управляющему принадлежащим последнему и Belaruskalij терминалом насыпных грузов Видмантасом Дамбраускасом, а также Арунасом Тумой, владельцем Kamineros grupe. Последние со списком «крестьян» также были избраны в Клайпедский городской совет.

В марте А.Вайткус был избран в Клайпедский городской совет со списком «крестьян». Он проиграл выборы мэра во втором туре.

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