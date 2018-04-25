Р. Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Nuotrauka BFL/Karolis Kavolėlis

Бывший министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис говорит, что в транспортном секторе люди были трудоустроены после конкурсов, во время которых давалась оценка профессионализму кандидатов, а не их личным связям.

«Каждый из этих людей на своей должности выиграл конкурсы, они были отобраны по причине их профессионализма», – сказал журналистам в четверг Р. Масюлис.

Он сказал это после того, как лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис обратился в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьеры лиц, связанных с Р. Масюлисом.

Р. Карбаускис утверждает, что группа связанных лиц «последовала» за Р. Масюлисом на государственные предприятия, поэтому он просит разъяснить, была ли их карьера прозрачной и не были ли созданы предпосылки для возникновения коррупции.