Р. Масюлис: в транспортном секторе люди были трудоустроены из-за их профессионализма

Бывший министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис говорит, что в транспортном секторе люди были трудоустроены после конкурсов, во время которых давалась оценка профессионализму кандидатов, а не их личным связям.
«Каждый из этих людей на своей должности выиграл конкурсы, они были отобраны по причине их профессионализма», – сказал журналистам в четверг Р. Масюлис.
Он сказал это после того, как лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис обратился в Службу спецрасследований (ССР) по поводу карьеры лиц, связанных с Р. Масюлисом.
Р. Карбаускис утверждает, что группа связанных лиц «последовала» за Р. Масюлисом на государственные предприятия, поэтому он просит разъяснить, была ли их карьера прозрачной и не были ли созданы предпосылки для возникновения коррупции.
Экс-министр сказал, что его отношения с упоминаемыми Р. Карбаускисом лицами носят рабочий характер, а их пребывание в транспортном секторе – «огромный плюс для государства».
«Это профессионалы, и я рад, что они согласились прийти и помочь государству», – сказал Р. Масюлис.
«Это большой плюс для государства, это не какие-то политические связи. Среди них нет политических, близких друзей или чего-то другого», – добавил он.
«Очень хорошо, что обращаются, со ССР я много сотрудничал и у меня есть их награда за снижение коррупции. Так что я только приветствую», – сказал экс-министр.
Р. Масюлис отметил, что действия Р. Карбаускиса – это совместный план Р. Карбаускиса и премьера Саулюса Сквернялиса, как вытеснить его из политической деятельности.
«Другой момент – меня, наверное, хотят остановить, если я буду приглашен свидетельствовать о пути премьера в Главную комиссию по служебной этике», – сказал он.
Экс-министр имел в виду проводимую комиссией проверку обстоятельств выделения правительством денег самоуправлению Вильнюсского района, которое, в свою очередь, направило средства на обустройство улицы, на которой живет С. Сквернялис.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę