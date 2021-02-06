Р. Масюлис выиграл конкурс на место главы компании Litgrid

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Бывший министр транспорта Литвы Рокас Масюлис выиграл конкурс на должность генерального директора реализующей стратегические государственные проекты в сфере электропередающих сетей компании Litgrid. Эту информацию BNS подтвердили несколько несвязанных между собой источников.

С самим Р. Масюлисом в последнее время BNS связаться не удается.

Председатель совета директоров Litgrid Альгирдас Юозапонис на прошлой неделе заявил BNS, что конкурс пройдет по установленному графику – еще работает Комитет по зарплатам и назначениям акционера предприятия Epso-G, а совет директоров ожидает его рекомендации.