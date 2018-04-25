Р.Петраускас: наследие Великого княжества Литовского поможет Беларуси стать более европейской страной

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Комментируя продолжающиеся в Беларуси протесты против фальсификации выборов и применения силы органами правопорядка, ректор Вильнюсского университета (ВУ) историк Римвидас Петраускас заявил, что исторический нарратив Великого княжества Литовского (ВКЛ) может помочь соседней стране стать более европейской.

«Чем больше в историческом самосознании белорусов будет присутствовать ВКЛ, тем эта страна будет более европейской и тем дальше отойдет от российского нарратива», — сказал ректор ВУ в интервью BNS.

Р. Петраускас утверждает, что литовцы могут поддержать белорусов не только морально и финансово, но и напоминанием об общей истории.

Историк уверен, что наследие ВКЛ, один из общих для обеих стран символов — Погоня, который часто можно увидеть во время протестов и на национальных белорусских флагах, показывает, что белорусы хотят жить в другом государстве, не в таком, в котором живут сейчас, однако важно, чтобы наполнение Погони стало демократическим.

Ректор также отметил, что новое поколение, которое доминирует на проходящих протестах, еще, должно быть, успеет создать свою идентичность.