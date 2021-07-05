Р. Повилайтис хочет судиться с М. Горбачевым в гражданском порядке

«М. Горбачев не фигурирует в уголовном деле (по которому уже объявлен приговор — BNS), в его отношении ведомствам не осуществляли никаких действий преследования, его роль и ответственность не оценены», – сказал BNS Р. Повилайтис.

Он считает, что в уголовном деле о событиях 13 января, по которому уже объявлен приговор 67 лицам, остались без оценки роль и ответственность советского президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами М. Горбачева, поэтому Р. Повилайтис планирует поднимать вопрос ответственности в порядке гражданского процесса.

«Поскольку Генпрокуратура Литовской Республики отказалась возбуждать вопрос об ответственности М. Горбачева в раках уголовных процессов, я как гражданин хочу поднять вопрос об ответственности М. Горбачева за убийства 13 января в гражданском процессе, и подать на него гражданский иск. Многие годы я пытался убедить прокуроров в том, что они должны проводить досудебное расследование халатного выполнения обязанностей верховного главнокомандующего. Поскольку прокуроры категорические отказывались начинать и проводить досудебное расследование, остается последнее средство – поднимать вопрос ответственности лично. Подачу гражданского иска я считаю последней возможностью выяснить ответственность М. Гобачева», – сказал BNS Р. Повилайтис.

«Лица более низкого ранга привлечены к ответственности, а у верховного главнокомандующего – никаких обвинений, это какое-то недоразумение», – добавил сын погибшего.

Р. Повитайтис не назвал суммы иска, он считает, что это не существенно, является более теоретической частью. Кроме того, он сомневается в том, что ущерб удастся взыскать.

В рамках уголовного дела о событиях 13 января, по которому уже объявлен обвинительный приговор, Р. Повилайтису и его матери присуждено с осужденных возмещение нематериального ущерба.

Солидарно с осужденных присуждены пострадавшему Робертасу Повилайтису 50 тыс. евро возмещения , Оне Повилайтене – 75 тыс. евро нематериального ущерба, Литовскому государству – 10,8 млн евро возмещения имущественного ущерба.

27 марта 2019 года Вильнюсский окружной суд (ВОС) вынес приговоры за преступления против человечности и военные преступления в общей сложности 67-и гражданам России, Беларуси и Украины, они получили от четырех до 14-и лет лишения свободы.

Отец трех детей, Аполинарас Юозас Повилайтис, был застрелен в ночь 13-ого января 1991 года у Вильнюсской телебашни. Он умер в возрасте 53 лет.

В тот момент Р. Повилайтису было 14 лет, в семье кроме него росли еще два ребенка.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, больше тысячи безоружных людей пострадало.

Советская власть попыталась военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.