Р.Пожела: Первая работа в полиции — ознакомиться с ситуацией

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Предложенный на пост генерального комиссара полиции начальник пограничной службы Ренатас Пожела говорит, что сначала он ознакомится с ситуацией в новой системе, и лишь потом прокомментирует свои приоритеты.

Он заявил, что хочет оценить эффективность полицейских реформ и продолжить модернизацию системы.

«Прежде всего, знакомство с текущей ситуацией, оценка эффективности проведённых реформ, конечно же, продолжение начатой модернизации полицейской системы, ознакомление с представляющими общественный интерес резонансными расследованиями, вникание в них», — сказал BNS после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом Пожела.