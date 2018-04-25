Р.Пожела: Первая работа в полиции — ознакомиться с ситуацией

Предложенный на пост генерального комиссара полиции начальник пограничной службы Ренатас Пожела говорит, что сначала он ознакомится с ситуацией в новой системе, и лишь потом прокомментирует свои приоритеты.
Он заявил, что хочет оценить эффективность полицейских реформ и продолжить модернизацию системы.
«Прежде всего, знакомство с текущей ситуацией, оценка эффективности проведённых реформ, конечно же, продолжение начатой модернизации полицейской системы, ознакомление с представляющими общественный интерес резонансными расследованиями, вникание в них», — сказал BNS после встречи с премьером Саулюсом Сквярнялисом Пожела.
«Самым важным будет ознакомление, и после ознакомления появится некоторое видение, некоторые образы», — добавил он.
Р.Пожела сказал, что предложение стать начальником полиции он получил в сентябре.
Нового генерального комиссара полиции назначит правительство, и этот вопрос включён в повестку дня заседания Кабинета министров в среду.
Оставьте свой комментарий