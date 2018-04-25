Р. Пожела: в этом году в ДТП погибло меньше всего людей за четыре последних года

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Статистика смертей в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Литве за этот год вселяет «осторожный оптимизм» — в авариях погибло меньше всего людей за период с 2017 года, говорит генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела.

Как сказал Р. Пожела на проведенной полицией пресс-конференции в пятницу, в этом году в ДТП погибло 47 человек. В прошлом году за такой же период смертей в ДТП было 52, в 2018 году — 60, а в 2017 — 54.

Генкомиссар также добавил, что по сравнению с прошлым годом в стране в этом году вообще произошло меньше ДТП, в которых пострадали люди.

Правда, по его словам, имеет место «вселяющая сильное беспокойство статистика» роста числа случаев превышения скорости.