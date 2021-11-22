Р. Радвилавичюс: кризис больше повлияет на экспорт пищевых продуктов Литвы в Китай

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Решение Китая ограничить уровень дипломатического представительства с Литвой временными поверенными в делах снизит возможности для сотрудничества бизнеса для обеих стран, многие проекты могут быть заморожены, заявил BNS глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс.

По его словам, наибольшее негативное влияние должна ощутить литовская пищевая промышленность, экспортирующая в Китай.

«На литовский бизнес поставляющий в Китай различные технологии, в том числе биотехнологии такое охлаждение отношений пока не повлияет, потому что они нужны китайцам, а таким областям, как пищевая промышленность, которая не является жизненно важной для Китая, может быть намного сложнее. Здесь экспорт может застопориться, поскольку на самом деле, и это, наверное, нужнее Литве, а не китайцам», — сказал BNS Р. Радвилавичюс.

По его словам, в настоящее время ассоциация помогает примерно 20 технологическим и лазерным компаниям страны налаживать контакты с Китаем, но политическое «охлаждение» между странами как минимум временно приостановит сотрудничество.

«Мы не представляем напрямую ни китайский бизнес в Литве, ни литовский -в Китае, но мы помогаем им легче воплощать проекты, поэтому снижение уровня дипломатических отношений для торговли и экономики – это однозначно плохо. Будет еще больше препятствий — в сфере поставок и сотрудничества многие проекты могут быть заморожены», – пояснил глава ассоциации.

По словам Р. Радвилавичюса, дипломатический кризис уже влияет на планы Китая инвестировать в литовские проекты возобновляемой энергетики. По его словам, китайские компании, особенно государственные, сейчас выжидают — они не говорят «нет», но дают понять, что отношения стали прохладными.

«В настоящее время интерес Китая к реализации проектов в области возобновляемой энергии — ветряно и солнечной энергии в Литве сохраняется. Это было бы масштабное вложение, но пока китайцы выжидают — общение прохладное. Понятно, что китайские государственные предприятия не будут вкладывать свои деньги при таком климате, разве что будет подписано отдельное соглашение с литовским правительством», – сказал глава Литовско-китайской торговой ассоциации.

На фоне блокирования правительством Литвы китайских инвестиций, особенно в стратегические проекты или оборудование с риском кибербезопасности, Р. Радвилавичюс заявляет, что не заметил никаких ограничений на участие китайцев в проектах возобновляемой энергетики.

Китай в воскресенье снизил уровень дипломатического представительства в Литве до временных поверенных в ответ на открытие тайваньского представительства в Вильнюсе на прошлой неделе.

Китай возмущен решением Литвы разрешить Представительству тайваньцев работать под названием острова, поскольку Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.