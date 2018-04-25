Р.Шимашюс: нелегальные действия истину не рождают

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

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Незаконные действия не рождают истины, а руководители страны должны отреагировать на установку новой мемориальной доски в честь офицера Йонаса Норейки — Генерала Ветра, заявил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

«Вывешивание этой доски не согласовывали ни с муниципалитетом, ни с владельцами этого здания — Академией наук. Мы будем ждать их решения. Интересна также оценка со стороны руководства страны, поскольку Академия наук является учреждением национального (масштаба — BNS) , — говорится в комментарии мэра, присланном агентству BNS в четверг.

«Моя оценка очень ясна — незаконные действия не порождают истины и не украшают их авторов», — подчеркнул Р.Шимашюс.

В четверг вечером в Вильнюсе на здании библиотеки им. Врублевских Литовской академии наукой в присутствии нескольких сот людей была установлена памятная доска в честь противоречиво оцениваемого офицера Й.Норейки-Генерала Ветра.

Её открыла дочь партизана Юозаса Якавониса-Тиграса Ангеле Якавоните.

Более двух десятилетий существовавшая на стене библиотеки мемориальная доска была снята в конце июля решением мэра столицы Ремигиюса Шимашюса. Он сказал, что решил сделать это, потому что Й.Норейка утвердил решения нацистской администрации о создании гетто для евреев и о конфискации их имущества.

По данным Центра исследований геноцида и сопротивления населения Литвы, Й.Норейка в свою бытность начальником Шяуляйского уезда во время Второй мировой войны подписал распоряжения о создании еврейского гетто и управлении еврейской собственностью. Однако в феврале 1943 года он был арестован гестапо и провёл более двух лет в концентрационном лагере Штутхоф. После захвата Штутхофа Норейка был мобилизован в Красную армию и служил в звании рядового.

В ноябре 1945 года он вернулся в Вильнюс, работал юрисконсультом в Академии наук, начал искать контакты с антисоветским подпольем, а в начале 1946 года вместе со своими единомышленниками учредил Национальный совет Литвы. В марте того же года Норейка и другие были арестованы и в ноябре приговорены к смертной казни. Приговор Й.Норейке был приведён в исполнение в феврале 1947 г.

В 1997 году Й.Норейка — Генерал Ветра посмертно был награждён Орденом Креста Витиса I степени.

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