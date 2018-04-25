Р. Шимашюс: празднования годовщины образования коммунистического Китая в Вильнюсе не будет

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что мероприятия, приуроченного к празднования 70-летия образования коммунистической Китайской Народной Республики (КНР), в столице не будет.

«Мероприятие ни с кем не согласовывалось, просьба по нему поступила только сейчас. А с предприятием, которое таким дерзким поведением пытается превратить территорию города в площадку для игр своего частного бизнеса, никакого сотрудничества быть не может. Реклама будет снята еще сегодня, мероприятия не будет», – заявил Р. Шимашюс в фейсбуке в понедельник ближе к вечеру.

Реклама приглашала 1 октября праздновать 70-летие образования КНР с приглашением на праздничный салют 1 октября у Белого моста.

«Такие игры в нашем городе не пройдут, и неважно, кто за эти стоит – крупнейшее ли государство мира или остров в Индийском океане с населением три человека. Правила для всех одинаковые», – утверждает мэр.

Немного раньше в администрации Вильнюсского самоуправления BNS информировали, что несколько плакатов с рекламой мероприятия будут сняты, так как они не были согласованы с отделами По иностранным делам и По общественным делам муниципалитета. Заказанную компанией по организации фейерверков Blikas рекламу разместило муниципальное предприятие Vilniaus viesasis transportas (Вильнюсский общественный транспорт). Представители последнего сказали BNS, что разместили плакаты с рекламой после получения подтверждения Подотдела рекламы Вильнюсского муниципалитета.

Заместитель директора администрации муниципалитета Адомас Бужинскас немного раньше в понедельник сказал BNS, что запрос, если он поступит, он будет рассмотрен «как любой другой случай», а если разрешение на мероприятие не будет получено, то для обеспечения общественного порядка будут привлечены полиция и сотрудники самоуправления.

Представители посольства Китая в Литве в понедельник пообещали BNS прояснить ситуацию и ответить на вопросы.

Несколько членов Сейма публично возмутились этим событием.

«Я был шокирован тем фактом, что мы, в сущности, празднуем создание коммунистического государства, тоталитарный режим которого принёс очень много жертв. И празднуем с фейерверками. Мало не хватает, чтобы мы стали праздновать сто лет с момента создания Советского Союза», — сказал BNS депутат Сейма Андрюс Навицкас.

По его словам, данная годовщина знаменует собой не появление Китая, а режима, который утвердился вместе с Мао Цзэдуном.

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