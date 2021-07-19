Р. Шимашюс: с замедлением темпов вакцинации от COVID-19 будет закрыт центр в Litexpo

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что в связи с замедлением темпов вакцинации будет закрыт крупнейший в столице центр вакцинирования, находящийся во дворце выставок Litexpo.

В понедельник на пресс-конференции он подчеркнул, что в данный момент в столице вакцинация проходит в четыре раза медленнее, чем в мае, когда привили около 10 тыс. человек, поэтому, с учетом тенденций, по его мнению, следует сконцентрироваться на альтернативных местах вакцинации.

«С начала августа центр в Litexpo готовимся закрыть, будут другие меры – аптеки, поликлиники, те же автобусы и прочее, то с чего мы начинали, поскольку эта массовая волна вакцинации, очевидно, уже прошла», – сказал мэр.

Он также призывает правительство отменить бесплатные тесты на COVID-19 для желающих путешествовать лиц, акцентируя, что тесты являются бесплатными, поэтому, по его мнению, снижают желание прививаться.

«В день мы получаем рост числа трестирующихся со 100 до 800, то есть плюс 700 человек. Можно сделать очень четкое предположение, что каких плюс 500 человек привились бы, если бы не было такой финансовой безответственности. Поэтому я очень призываю это отменить, заявить совершенно четко, что сегодня не тестирование средство борьбы с коронавирусом, не эти щеточки, а экскаваторы, крупные меры – вакцина это то, что изобрело человечество «, – сказал Р. Шимашюс.

В стране хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привиты более 1,3 млн человек, двумя – 1,1 млн.