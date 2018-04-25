Р.Шимашюс: в пасхальные выходные в Вильнюсе будет закрыто более десяти основных въездов

Nuotrauka BFL/ Algirdas Kubaitis

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что в связи с установлением запрета на въезд в города и другие населённые пункты с пятницы на три дня в столице будет закрыто более десяти основных въездов в город, но не исключено, что желающие всё равно найдут пути, чтобы попасть в город.

На пресс-конференции в четверг он заверил, что полиция постоянно или с перерывами будет патрулировать у основных въездов в город, через которые обычно проходят самые большие потоки автомобилей, а в общей сложности таких постов будет «более десяти».

«Около трети всех приезжающих в Вильнюс — со стороны Каунаса, около трети — со стороны Укмерге. Около шести всех приезжащих — со сторой Тракай (направление Мариямполе-Алитус). Все остальные известные направления: Неменчине, Молетай, Минск, — здесь движение меньше, но в принципе есть более десяти серьёзных направлений, где будут посты», — сказал мэр.

Правительство страны запретило поездки в другие города в пасхальные праздники. Ограничение будет действовать в течение трех праздничных дней – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника. Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц. Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.

Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество.