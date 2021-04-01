Р. Шимашюс: в праздничные выходные в столице планируют привить 12 тыс. человек

Nuotr. Sauliaus Žiūros/ vilnius.lt

В Пасхальные выходные в Вильнюсе от COVID-19 планируется привить более 12 тыс. человек, заявил мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс.

«Вчера мы получили около 10 тыс. дополнительных вакцин. Правительство отозвалось на наш призыв. Поскольку Вильнюс всегда был обделен в вопросе количества вакцин, сейчас дают больше, объемы вакцинации растут. (…) Завтра мы планируем получить 17 тыс. доз вакцин. На выходных будут действовать четыре прививочных пункта. (…) Надеемся, что за выходные будет привито 12 тыс. человек», – заявил в четверг мэр столицы журналистам.

«Поскольку мы получаем вакцины, естественно, что они не должны лежать, эти объемы должны быть, нечего ждать», – добавил он.

Об этом мэр заявил после беседы с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Р. Шимашюс отметил, что в выходные дни больше всего будут прививать вакциной компании AstraZeneca.

Мэр надеется, что в выходные дни люди будут активно прививаться, поскольку передвижение между самоуправлениями запрещено, поэтому люди останутся в городе.

«С другой стороны, поскольку мы заканчиваем с желающими в возрасте 80 лет и старше и другими группами, больше всего в Литве мы привили этих людей, возможно не до всех дошли посредством различных информационных систем, по причине перебоев в системе e. sveikata, некоторые отказываются, поэтому мы переходим на более широкие группы. В этой более широкой группе в Вильнюсе 104 тыс. человек. С сегодняшнего дня они получают приглашение зарегистрироваться в отрытой системе», – сказал мэр.

Как говорится в пресс-релизе мэрии, регистрироваться на сайте https://vakcina.vilnius.lt приглашаются жители Вильнюса старше 65 лет, с которыми еще не связывались по поводу вакцин, совершеннолетние абитуриенты, учителя, преподаватели, и прочие работники сектора просвещения, болеющие хроническими заболеваниями и участники зарубежных миссий.

Р. Шимашюс утверждает, что, если люди сами не могут зарегистрироваться, им следует обратиться за помощью к близким людям.

По словам мэра, сейчас вакцинация обычно проводится в восьми центрах, однако после адаптации для этого помещений выставочного центра Litexpo некоторые будут закрыты.

Он отметил, что в Litexpo максимально можно прививать около 6 тыс. человек ежедневно, а всего в столице, с ростом объемов, ежедневно можно будет прививать по 15 тыс. человек.

Прививки в выставочном центре начнутся с конца апреля или в мае.

По данным Департамента статистики, Вильнюс в данный момент использовал 111,2 тыс. из 121 тыс. 559 полученных доз вакцин.