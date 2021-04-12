Р. Шимашюс: в ВГКБ заняты почти все койки для COVID-19, половина больных моложе 65-ти

Nuotrauka Vidmanto Balkūno/ (VUL Santaros klinikos

В Вильнюсской городской клинической больнице (ВГКБ) заняты почти все койки для больных COVID-19, половина из них — больными моложе 65 лет.

«В нашей региональной больнице для COVID-19 из 260-и с небольшим коек, по данным на утро сегодня, всего 8 были свободны. Ситуация действительно серьезная, люди едут со всего региона», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По его словам, около половины коек занято людьми моложе 65-ти лет, которые пока не попадают в установленные правительством приоритетные для вакцинации группы.

Мэр говорит, что в понедельник представители самоуправления консультируются с координирующей ситуацию в регионе Вильнюсской университетской клинической больницей Сантарос о дальнейших действиях.

«По сути есть два варианта: или расширяется отделение в Сантаришкес (клинике Сантарос — ред.), или расширяется отделение в ВГКБ. Специалисты будут смотреть, какой вариант логичнее», — сказал Р. Шимашюс.

Фото vilnius.lt/ С.Жюры

Регистрация на прививку жителей моложе 65 лет начнется позже

Говоря о ситуации с вакциной AstraZeneca, он сказал, что в Вильнюсе пока «аншлага нет», так как часть жителей предпочитает подождать другую вакцину.

По его словам, Вильнюсское самоуправление приглашает с понедельника по четверг регистрироваться на прививку вакциной Pfizer, прежде всего, людей в возрасте 65 лет и старше.

Р. Шимашюс говорит, что в этой возрастной группе в Вильнюсе привито около 55% жителей, еще 2% зарегистрировались на ближайшие дни.

«Примерно к концу рабочего дня откроем регистрацию на прививку на вторник-четверг для больных хроническими заболеваниями и учителей вакциной Pfizer», — сказал мэр.

Он говорит, что начать регистрировать людей 55-64 лет планируется с четверга, а прививать — с пятницы. Для этого будет использоваться вакцина AstraZeneca.

В воскресенье самоуправление сообщило, что регистрация для людей этой группы будет открыта уже в понедельник, однако, по словам мэра, решение изменено с учетом призыва правительства сконцентрироваться на прививках для людей 65 лет и старше.

По словам Р. Шимашюса, возможность начать регистрацию на прививку людей из менее приоритетных группы будет зависеть от «поступающих объемов вакцин и композиции поступающих вакцин».

По данным Департамента статистики, в стране от COVID-19 первой дозой вакцины привит 479 691 человек, двумя дозами — 189 тыс. 353 человека.