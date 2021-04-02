Р.Шимашюс: Вильнюс меньше всех получает вакцин

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявляет, что ситуация в Вильнюсе сложнее из-за большего количества тестов, естественно, число выявленных случаев увеличивается. Но столица получает меньше всего вакцин в Литве, сообщает пресс-служба Вильнюсской мэрии.

Мэр не исключил, что ухудшение ситуации в Вильнюсе может быть связано с мутацией вируса британского типа, но скептически относится к высказанному на минувшей неделе премьером мнению о превращении города в «черный» муниципалитет из-за растущего числа случаев.

Объясняя сложившуюся ситуацию, мэр столицы отметил, что Вильнюс по сравнению с другими городами быстрее всех вакцинирует жителей, но получает меньше всего вакцин.

Столица расширяет карту центров вакцинации

В Вильнюсе открылся еще один центр вакцинации от COVID-19. Он разместился в помещениях самого самоуправления (пр. Конституциес, 3), где ежедневно можно будет вакцинировать до 1800 вильнюсцев.

Благодаря сотрудничеству с поликлиникой Центро в самоуправлении услугу вакцинации будут оказывать 25 медработников, им будут помогать волонтеры Красного Креста. Одновременно будут прививать до 10 человек. На этом этапе жители обязаны дождаться приглашения от поликлиники Центро (по приоритетным группам) и не приходить без регистрации.

Вакцинация от COVID-19 в Вильнюсе проводится в поликлиниках Антакальне, Каролинишкю, Центро, Шяшкинес, Науйининку, Ново-Вильня, ЗАО InMedica и Вильнюсском городском самоуправлении. В конце этого месяца планируется открыть еще один пункт вакцинации в Литовском центре неформального образования школьников в Жирмунай.

В дальнейших планах столицы – в апреле, если одобрит городской совет, планируется сдать в аренду помещения Литовского центра выставок и конгрессов Litexpo и приспособить их к вакцинации.

Приглашаемые вильнюсцы получают информацию, какая вакцина им будет предложена. В случае отказа от предлагаемой вакцины – новое предложение поступит позже, когда в центре вакцинации появится возможность привиться вакциной другого производителя. Если в центре вакцинации будут вакцины от COVID-19 нескольких производителей и они не будут зарезервированы для прививки второй дозой, можно будет выбрать вакцину.

Хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19 уже получили около 11 проц. вильнюсцев.

Информация «ЛК», vilnius.lt