Р. Стонис задержан в расследовании о схеме мошенничества с НДС

Р. Стонис является владельцем Каунасской термофикационной электростанции, ранее он контролировал компанию Dujotekana, импортировавшую наз российского «Газпрома».

Действующий в области энергетики предприниматель Римандас Стонис говорит, что задержан «совершенно напрасно», и не комментирует, предъявлены ли ему подозрения.

Во вторник вечером в Каунасе сопровождаемый правоохранителями до служебного автомобиля Р. Стонис после допроса на вопрос новостной службы LNK, почему он задержан, ответил, что не знает, добавив только, что «совершенно напрасно».

На вопрос, предъявлены ли ему подозрения, Р. Стонис ответил: «Я не буду ничего комментировать».

Служба расследований финансовых преступлений пока ситуацию не комментирует, обещает предоставить информацию в среду.