Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

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В пятницу после обеда движение на границе Беларуси и Литвы проходит в обычном режиме, сообщила BNS министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

«По новейшим данным, Служба охраны госграницы Литвы никаких изменений не отмечает, все посты информированы, они пытаются получить информацию по своим каналам, но пока все идет в обычном режиме, как транспорт, так и граждане, которые могут пересекать границу, – они приезжают», – отметила Р. Тамашунене.

По ее словам, без препятствий прибывают и граждане Беларуси, которые попросили принять их в Литве по гуманитарным соображениям.

Александр Лукашенко в четверг заявил, что Беларусь «закрывает» границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что «половина армии» направляется на охрану западных границ. Он добавил, что при содействии российских властей будет усиливать охрану союзной государственной границы.

Премьер Саулюс Сквярнялис в пятницу заявил, что не думает, что Беларусь реализует свои угрозы, но добавил, что ответом на закрытие границ Беларуси для Запада будет аналогичное решение со стороны Литвы и Польши, которые также не будут пропускать грузы из этой страны.

Беларусь уже более месяца сотрясают протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен А. Лукашенко, руководящий страной с 1994 года. Оппозиция и страны Запада считают эти выборы фальсифицированными.

Возникшие массовые протесты в стране подавляются силой, Евросоюз рассматривает введение санкций за насилие и фальсификацию выборов в отношении ответственных представителей режима.