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Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене отстранилась от обязанностей в вопросе выделения средств Евросоюза Вильнюсскому региону, поскольку в нем проживает. 

«Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов», – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович. 

«Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно»,  – добавила она.

В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от «участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону». 

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Премьер Саулюс Сквернялис в четверг удовлетворил просьбу министра и поручил министру юстиции Эльвинасу Янкявичюсу в данном случае выполнить функции главы МВД. 

До сих пор министры само отстранялись, лишь, когда требовалось принимать решения, связанные с бывшими местами работы их, их супругов или членов семей. 

Только министр окружающей среды Кестутис Мажейка в июне прошлого года отстранился о решений по проекту строительства и развития системы сточных вод в Мариямпольском самоуправлении. Министр проживает в этом самоуправлении и был избран в сейм одномандатном округе Судувы. 

Между тем, министр транспорта Ярослав Наркевич вызвал волну критики потому, что участвовал в принятии решений о распределении средств на асфальтирование дорог в Тракайском районе, где проживает и баллотируется. 

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