Р. Тамашунене взяла самоотвод по вопросу распределения средств ЕС в Вильнюсском регионе

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Литовский министр внутренних дел Рита Тамашунене отстранилась от обязанностей в вопросе выделения средств Евросоюза Вильнюсскому региону, поскольку в нем проживает.

«Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов», – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович.

«Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно», – добавила она.

В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от «участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону».