R. Vainienė: prekybininkai turi pakankamai apsaugos priemonių pirkėjams

Lietuvoje nuo šeštadienio įvedus karantiną, prekybininkai sako turintys daugiau apsaugos priemonių pirkėjams, tačiau taip pat pastebi, jog jų srautai yra kur kas mažesni nei anksčiau.

Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vadovė Rūta Vainienė sako, kad viena pagrindinių apsaugos priemonių – srautų reguliavimas.

„Pagrindinė priemonė yra srautų reguliavimas – jie savaime sumažėjo, nes vartotojai rečiau lankosi prekybos vietose, bet prekybininkai stebi ir tuos srautus dažniausiai reguliuoja kamerų pagalba, tam tikrus susibūrimus prie prekių, dar labiau apriboja įeinančių asmenų skaičių. Net maisto prekių parduotuvėse pirkėjų srautai yra žymiai sumažėję“, – spaudos konferencijoje antradienį sakė R. Vainienė.

Pasak jos, parduotuvėse prie kasų sužymėti atstumai, prie įėjimų netrūksta dezinfekcinių ir kitų apsaugos priemonių, todėl ragina pirkėjus laikytis taisyklių ir jomis naudotis.

„Prekybininkai pasiruošė kasos zonas, jos subraižytos, sužymėti atstumai, tam, kad jų būtų laikomasi. Padaryti atitvarai, kad kontaktas būtų kuo tolimesnis. Dezinfekcinių skysčių irgi netrūksta, jų yra apsčiai, todėl drąsiai ir įeinant ir išeinant pirkėjai gali dezinfekuoti rankas, naudoti pirštines, kurios padėtos prie įėjimo“, – sakė asociacijos vadovė.

Anot jos, parduotuvės taip pat labiau ventiliuojamos, be to, kelis kartus per dieną dezinfekuojami paviršiai, peržiūrimos prekės.

Ji pabrėžė, jog vien prekybininkų pastangų neužteks, todėl ragina ir pirkėjus būti atsakingais.