Р. Вайкшнорас принял командование сухопутными силами Литвы

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

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В среду на торжественной церемонии бригадный генерал Раймундас Вайкшнорас принял командование Сухопутными силами литовской армии, сообщило министерство обороны.

Р. Вайкшнорас принял этот пост у назначенного главнокомандующим вооруженными силами (ВС) страны генерал-майора Вальдемараса Рупшиса.

«Последние несколько лет мы уверенно можем назвать годами оживления и укрепления армии, поэтому бригадный генерал Р. Вайкшнорас перенимает командование сухопутными силами в особо важный для армии период. Мы переживаем, возможно, самые реальные угрозы с момента восстановления независимости», – цитируются в распространенном пресс-релизе слова временно исполняющего обязанности министра обороны Раймундаса Кароблиса.

Р. Вайкшнорас дал воинскую присягу 11 марта 1991 года, служа в литовской армии. Он возглавлял мотодесантный отряд, был командиром роты, дважды возглавлял батальоны, был командующим бригады мотопехоты Gelezinis Vilkas («Железный волк»), служил в международных операциях в штабах в Афганистане, отвечал за развитие воинского потенциала и операции в штабах сухопутных сил, в Объединенном и Оборонном штабах.

До последнего назначения он временно возглавлял Оборонный штаб ВС Литвы.