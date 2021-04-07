Р. Вайнене: предприятия шокированы решением правительства отложить открытие торговли

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист/Фото BFL/Томаса Лукшиса

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Рута Вайнене говорит, что эти предприятия шокированы решением правительства отложить планировавшееся открытие торговли.

На заседании правительства Р. Вайнене утверждала, что очагов коронавируса в местах торговли мало, а торговые центры сами предложили меры безопасности.

«Мы немного в шоке. Мы понимаем проблематику роста новых случаев, однако, с другой стороны, мы не совсем понимаем, при чем тут остальная закрытая торговля», — сказала Р. Вайнене на заседании правительства в среду.

Кабмин на прошлой неделе объявил, что магазины в торговых центрах могут быть открыты с 12 апреля, однако в среду решил этот вопрос не рассматривать по причине роста заболеваемости коронавирусом.