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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Р.Жемайтайтис снят с поста вице-спикера Сейма

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Лидер партии «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтайтис снят с поста вице-спикера Сейма.

Во вторник 72 члена Сейма проголосовали за его увольнение, «против» — 5, при одном воздержавшемся.

Для увольнения вице-председателя Сейма требуется поддержка не менее 71 голосов депутатов.

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Отставка Жемайтайтиса была предложена представителями правящих партий, в том числе бывшими соратниками по партии.

В предложении об отставке 44 члена Сейма утверждали, что работа Р. Жемайтайтиса в парламентском руководстве осложнялась потерей доверия со стороны партии, которая его выдвинула.

Р.Жемайтайтис не пожелал сам уйти в отставку с поста заместителя председателя Сейма, заявив, что политическая ситуация не была рассмотрена советом партии, делегировавшей  его на эту должность.

В конце октября Союз крестьян и зелёных Литвы (СКЗЛ) прервал действие соглашения правящей коалиции с фракцией «Порядок и справедливость.

В сентябре все члены этой парламентской фракции, кроме лидера партии Р.Жемайтайтиса, создали новую фракцию «На благо Литвы». Значительная часть этой фракции вышла и из партии «Порядок и справедливость». Эта новая фракция подписала соглашение с правящими партиями о совместной работе в Сейме.

В октябре власти безуспешно пытались отправить в отставку спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса, вышедшего из рядов СКЗЛ.

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