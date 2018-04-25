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Клайпедский Вестник,Соседи

Рабочий визит посла Беларуси

Фото пресс-службы посольства Республики Беларусь в Литве

27 сентября состоялся рабочий визит посла Беларуси в Литве Валерия Барановского в Клайпеду.

В ходе встречи с мэром города Витаутасом Грубляускасом стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической, культурной и гуманитарной сферах, межрегионального взаимодействия, подчеркнули важность развития добрососедских отношений.

В рамках встреч с руководством Клайпедского университета и Литовской морской академии обсуждены перспективные направления сотрудничества в образовательной сфере, в том числе возможности обучения белорусских студентов в учреждениях образования Клайпеды.

В рамках визита В. Барановский вручил юбилейные медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» жителям Клайпеды, принимавшим участие в освобождении Беларуси. В своем выступлении посол поблагодарил ветеранов за их вклад в освобождение Беларуси. Мероприятие прошло в теплой атмосфере, с участием представителей белорусской общины, а также почетного консула Беларуси в Клайпеде Николая Логвина.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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