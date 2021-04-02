Работа магазинов в пасхальные дни

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Крупнейшие торговые сети Литвы рассказали, как они будут работать на Пасху. Оказалось, что все они в первый день Пасхи будут закрыты.

Как и в прошлом году, работники торговой сети Maxima встретят самый главный праздник весны дома. В пасхальное воскресенье, 4 апреля, магазины Maxima будут закрыты по всей стране. В понедельник, на второй день Пасхи, магазины будут работать в обычном режиме.

Торговая сеть Lidl также будет закрыта в первый день Пасхи. 5 апреля все магазины Lidl будут открыты и работать в привычном режиме.

В первый день Пасхи отдохнут и работники торговой сети Iki. В остальные дни магазины Iki будут работать в обычном режиме.

Розничная сеть Norfa будет закрыта в первый день Пасхи, а накануне и после праздника будет сокращено рабочее время, так, 3 апреля магазины будут открыты до 20 час., а 5 апреля будут работать с 9.00 до 21.00.

В этом году, как и в прошлом, все магазины сети Rimi будут закрыты в первый день Пасхи, 4 апреля. На второй день Пасхи магазины будут работать как обычно.

Информация «ЛК»