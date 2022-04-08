Работа магазинов в праздники 

Фото BNS/Андрюса Уфартаса

С приближением Пасхи люди начинают делать закупки для праздничного стола. Торговые сети Литвы просят покупателей заранее готовиться к праздникам, чтобы все покупки были сделаны удобно и безопасно, в магазинах не было толчеи. И напоминают, как будут работать в праздничные дни.

В пасхальное воскресенье большинство магазинов в Литве работать не будут. Торговцы, которые решили не работать в этот день, объясняют свою позицию желанием предоставить выходной своим работникам.

Магазины торговых сетей Maxima, Iki, Lidl в пасхальное воскресенье, 17 апреля, работать не будут. Во второй день Пасхи, 18 апреля, магазины будут работать в обычном режиме. Магазины сети Norfa в пасхальное воскресенье работать не будут, накануне закроются в 20 час., а в понедельник начнут работу с 9 час.

Большая часть магазинов Rimi 17 апреля работать не будет, а те, которые будут открыты, закроются раньше (будут работать с 10 до 18 час.). 16 апреля, в субботу, и 18 апреля, в понедельник, магазины этой сети будут работать по обычному графику.

В пасхальное воскресенье с 10 до 18 час. будут работать 18 магазинов Rimi по всей Литве. В Вильнюсе будут работать 7 магазинов Rimi: в Пилайте, Иерузале, Ново-Вильне, Ужуписе, Лаздинай, Науяместисе и Жирмунай. В Каунасе будут работать 3 магазина: в ТЦ Savas, на автовокзале и на ул. Бальтиес. По одному магазину Rimi будут работать в Клайпеде (ТЦ Arena), Шяуляй (ул. Гегужю), Панявежисе (ул. Клайпедос), Алитусе (ул. Науйойи), Мажейкяй (ул. Жемайтес), Укмярге (ул. Витауто), Тяльшяй (ул. Плунгес) и Паланге (ул. Малуно).

TЦ Akropolis, Panorama 18 апреля будут работать по обычному графику.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ