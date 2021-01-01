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TOP,Виленский Вестник

Работа медучреждений в праздники

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Большинство столичных поликлиник будут работать и в праздничный период 2 – 3 января, сообщает Вильнюсское городское самоуправление.

Для врачей предусмотрен выходной только 1 января. В рамках усиленного режима работы предоставляют услуги и частные медицинские учреждения, заключившие договор на обслуживание пациентов с территориальной больничной кассой. Обращаться в приемные и отделения неотложной помощи больниц Вильнюса можно только за экстренной помощью. 

Мобильные тестовые пункты будут работать ежедневно без выходных. Постоянно увеличивается количество тестируемых – в день исследуют по 1900 проб.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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