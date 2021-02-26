Работа на пенсии: необходимость или возможность?

В 2019 году женщины в ЕС в возрасте старше 65 лет получали пенсию, которая в среднем была на 29 процентов ниже, чем у мужчин. Об этом сообщает статистическое агентство Eurostat. По сравнению с 2010 годом гендерный пенсионный разрыв на пять процентных пунктов ниже.

Хотя женщины получали более низкие пенсии во всех государствах – членах ЕС, показатель разрыва сильно различался. Наибольшая разница наблюдалась в Люксембурге, где женщины старше 65 лет получали пенсию на 44 процента меньше, чем мужчины. За Люксембургом следуют Мальта и Нидерланды (по 40 процентов), Кипр (39), Австрия (37) и Германия (36).

В Литве этот показатель составлял 18,7 процента, в Латвии – 14,8, в Эстонии – 2,8.

Неудивительно, что почти каждый второй пенсионер в Литве планирует работать. Об этом свидетельствуют данные опроса Swedbank.

Основные причины продолжения работы

Директор инвестиционного управления Swedbank Тадас Гудайтис отметил, что большая часть населения страны не считает пенсионный возраст временем, когда им следует уйти с рынка труда и прекратить работу.

Т. Гудайтис отмечает, что основные причины работы в старости не финансовые, свидетельствуют данные опроса. Необходимость вносить дополнительный вклад в будущую пенсию – лишь четвертый по важности фактор, о котором сообщил 41 процент опрашиваемых. Другие участники опроса склонны считать, что многое зависит от жизненных обстоятельств – от того, каким видом деятельности заниматься, состояния здоровья и пр.: «Многое будет зависеть от финансового положения и здоровья»; «Смотря какая работа»; «Жизнь вносит свои коррективы». Таковы ответы участников опроса.

Согласно исследованию, 23 процента работающих в настоящее время респондентов не планируют работать по достижении пенсионного возраста, а 11 процентов хотели бы рано выйти на пенсию. Чаще всего те, кто не планирует работать, это люди 56 лет и старше, а также люди из групп с низким уровнем образования и доходов.

«Работу после выхода на пенсию следует рассматривать в первую очередь как способ самореализации и социального общения, а накопление денег, необходимых для жизни после выхода на пенсию, должно происходить до достижения пенсионного возраста», – заявил эксперт.

По данным опроса, большинство трудоспособного населения страны (23 процента) пока не решило, когда будет выходить на пенсию. Они будут оставаться на рынке труда до тех пор, пока позволяют состояние здоровья и другие обстоятельства.

«Согласно исследованию, готовность будущих пенсионеров к работе будет снижаться с каждым годом выхода на пенсию. По достижении пенсионного возраста 14 процентов населения планируют работать от одного до четырех лет, 6 процентов хотели бы работать пять-десять лет, а больше десяти лет — всего 2 процента респондентов», – отмечает представитель банка.

Согласно опросу, гораздо важнее финансовых причин для работы является желание разнообразить повседневную жизнь (53 процента), поддерживать умственные способности (52 процента), а также поддерживать социальные связи и общение со знакомыми (47 процентов).

Финансовая готовность к старости

На финансовую готовность к старости также могут влиять данные о состоянии здоровья и демографические тенденции. По статистике продолжительность жизни мужчин, достигших пенсионного возраста в 65 лет, составит в среднем немногим более 14 лет, а женщин — около 19 лет. В последние годы эти различия между мужчинами и женщинами сокращаются, а общая продолжительность жизни населения страны увеличивается.

По мнению эксперта, если человек хотя бы несколько десятилетий копил деньги в пенсионном фонде дополнительно, то он может обеспечить ощутимую прибавку к пенсии Содры и таким образом получить больше свободы выбора и испытать меньшее финансовое давление.

С другой стороны, высокая миграция и низкая рождаемость в течение нескольких десятилетий привели к сокращению численности населения и его общему старению. Предполагается, что эти факторы окажут дополнительное давление на систему социального обеспечения в будущем и могут ограничить способность государства выплачивать пенсии по старости на уровне, который, по крайней мере частично, соответствует уровню предпенсионного дохода.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ