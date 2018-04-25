Работа сейма Литвы не может прерываться надолго – Гитанас Науседа

Правление сейма представило президенту планы расширения возможности удаленной работы. Как говорится в сообщении, президент интересовался мерами по идентификации депутатов, голосующих не в зале сейма, обеспечением слаженного хода дискуссий и прав оппозиции.

«Я призываю все парламентские партии объединить силы и принять решения, необходимые для дальнейшей работы сейма», – заявил глава государства.

На этой неделе в сейме не хватило голосов для принятия поправок для того, чтобы узаконить удаленные заседания сейма.

В поправках предлагается установить, что при объявлении экстремальной ситуации, когда возникает угроза здоровью или жизни людей, решением правления сейма заседания могут проводиться удаленно за счет электронных средств связи при обеспечении установления личности члена сейма.

Поправки критиковали оказавшиеся в оппозиции «аграрии», которые предлагали не рассматривать эти проекты в срочном порядке и создать группу по их подготовке. По мнению оппозиции, они создают возможность для правящих злоупотреблять властью, поскольку много решений оставляется председательствующему без дискуссий.

В сейме из-за коронавируса отозваны заседания двух дней – после вечернего заседания вторника решено сделать перерыв до 3 декабря.

Во вторник глава сейма Виктория Чмилите-Нельсен заявила, что на следующей неделе литовский парламент вернется к вопросу изменений к уставу, связанных с возможностями удаленной работы. На следующей неделе в зал заседаний сможет вернуться фракция Либерального движения, которая не смогла принять участие в голосовании во вторник из-за того, что 11 ее депутатов находятся в самоизоляции.

«Очевидно, что нынешняя ситуация, когда Литва, по сути, стоит на коленях из-за пандемии COVID-19, наши цифры действительно вызывают беспокойство, эта угроза повлияет на работу сейма. Организуя более безопасную работу сейма, мы должны параллельно решать переход к удаленной работе сейма. Чем быстрее мы это сделаем, тем более уверенными мы можем быть в непрерывности работы сейма», – сказала спикер.

В данный момент COVID-19 больны пять депутатов, а из-за контактов с заболевшими в изоляции находятся вся фракция Либерального движения и часть консерваторов. Больна и сама спикер сейма.