Работающие по справке об индивидуально трудовой деятельности ищут альтернативу

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После того, как в Литве налогообложение работающих по справке об индивидуальной трудовой деятельности приравнено к налогообложению трудовых отношений, часть предпринимателей предпочтет другую форму деятельности, а другие уйдут в «тень», пишет BNS по материалам Verslo zinios (VZ).

«Если подоходный налог будет еще повышен, то часть людей, возможно, вообще откажется от своего бизнеса и станет искать работу, другие станут безработными, а третьи, вероятно, уйдут в «тень», – говорит главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис.

Как пишет VZ, стремление унифицировать налоги вызывает беспокойство и у работающих по патенту.

Президент Гитанас Науседа предложил увеличить расходы на социальную защиту, а среди источников средств назвал и повышение налогообложения доходов, не связанных с трудовыми отношениями.

Советник президента по вопросам экономики Симонас Крепшта сказал, что вносимые предложения связаны с повышением налогообложения доходов от индивидуальной трудовой деятельности, прироста капитала и дивидендов.

В настоящее время налогообложения доходов от индивидуальной трудовой деятельности, за вычетом расходов, начинается с 5% и постепенно увеличивается до 15%, если годовые доходы достигают 35 тыс. евро.

По словам С. Крепшты, предлагается не останавливаться у этой черты и продолжать последовательно увеличивать налогообложение от индивидуальной трудовой деятельности до 20%, а впоследствии включить прогрессивные тарифы подоходного налога.