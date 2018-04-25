default image
Рецессию в США сравнивают с Великой депрессией

Подробнее...
default image
Intersurgical произведет медикам 1 млн респираторов

Подробнее...
default image
Беларусь не станет отменять парад ко Дню победы

Подробнее...
default image
В связи с остановкой рейсов в России Oro navigacija лишится еще 50% работы

Подробнее...
default image
Папа Римский помолился о завершении эпидемии

Подробнее...
default image
Премьер Эстонии обратился к народу на русском языке из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки

Подробнее...
default image
Показатель потребительского доверия в Литве в марте снизился на 4 пункта

Подробнее...
default image
Опубликованы правила обмена и возврата билетов авиакомпаний

Подробнее...
default image
ЦБ: экономика Литвы может сократиться на 3-21%

Подробнее...
default image
Дэниел Крейг оставит своих детей без наследства

Подробнее...
default image
Жителям Литвы разрешат отложить оплату электроэнергии и газа во время карантина

Подробнее...
default image
За нарушения карантинного режима ужесточаются наказания

Подробнее...
default image
Диана Науседене: Давайте останемся дома ради себя и тех, кто жертвует собой

Подробнее...
default image
Клайпеда – уязвимое место для коронавируса

Подробнее...
default image
В пятницу подтверждено 13 новых случаев коронавируса, всего- 358

Подробнее...
default image
Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Беларусь обязала самоизолироваться приезжающих из-за границы

Подробнее...
default image
Литва просит отложить принятие пакета мобильности

Подробнее...
default image
Г. Науседа: южнокорейские специалисты передадут знания и опыт Литве

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Туризм

Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки

Фото pixabay.com

Министерство регионального развития Чехии планирует помочь туристическому рынку: работникам чешских предприятий и индивидуальным предпринимателям могут предоставить путевки или ваучеры для отдыха в Чехии.

«В индустрии туризма в Чехии работают тысячи сотрудников, для которых наступает кризис. Именно поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами меры конкретной помощи. Как только риск распространения коронавируса закончится, мы хотим обсудить с Министерством финансов Чехии возможность предоставления туристических ваучеров в счет вычета налогов или в виде создания отдельной программы MMR», — сказала министр регионального развития Чехии Клара Досталова.

Пресс-секретарь министерства Вилем Фрчек сообщил, что программа действительно разрабатывается, но пока неясно, ваучер на какую сумму смогут получить работники.

«Мы готовим конкретную программу, которая поможет возобновить туризм в Чешской Республике, — рссказал председатель Ассоциации туристических агентств Чехии Вилиам Сивек. — Более 240 тысяч человек работают в сфере туризма, и каждая пятая профессия зависит от нее».

420on.cz

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600