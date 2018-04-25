Работникам чешских компаний государство планирует предложить туристические путевки

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Министерство регионального развития Чехии планирует помочь туристическому рынку: работникам чешских предприятий и индивидуальным предпринимателям могут предоставить путевки или ваучеры для отдыха в Чехии.

«В индустрии туризма в Чехии работают тысячи сотрудников, для которых наступает кризис. Именно поэтому мы обсуждаем с нашими партнерами меры конкретной помощи. Как только риск распространения коронавируса закончится, мы хотим обсудить с Министерством финансов Чехии возможность предоставления туристических ваучеров в счет вычета налогов или в виде создания отдельной программы MMR», — сказала министр регионального развития Чехии Клара Досталова.

Пресс-секретарь министерства Вилем Фрчек сообщил, что программа действительно разрабатывается, но пока неясно, ваучер на какую сумму смогут получить работники.

«Мы готовим конкретную программу, которая поможет возобновить туризм в Чешской Республике, — рссказал председатель Ассоциации туристических агентств Чехии Вилиам Сивек. — Более 240 тысяч человек работают в сфере туризма, и каждая пятая профессия зависит от нее».