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Работники контролируемой "Maxima grupe"сети Stokrotka требуют повышения зарплат

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TOP,Бизнес,Новости

Работники контролируемой «Maxima grupe»сети Stokrotka требуют повышения зарплат

By Manvydasz — Mano darbas, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41092829

Часть работников контролируемой крупнейшей в странах Балтии группой розничной торговли Maxima grupe польской сети Stokrotka требует повышения зарплат. Как пишет портал dziennikwschodni.pl, акции протеста работников Stokrotka начались в Люблине, где находится центральный офис компании, а потом распространились и на другие города Польши.

По словам главы правления Stokrotka Арунаса Зимницкаса, компания открыта для диалога, а зарплаты в сети остаются на рыночном уровне и они выше установленной сейчас в Польше минимальной зарплаты.

«Число участвовавших в акции работников Stokrotka было незначительным, а акция завершилась, как предусматривали сами организаторы  – 21 сентября. Компания открыта для диалога с работниками и организациями профсоюзов, она уважает интересы всех, на основании взаимного партнерства. Stokrotka ценит каждую инициативу, реальной целью которой является интерес работника и благо предприятия», – говорится в комментарии А. Зимницкаса для BNS.

Председатель профсоюза Stokrotka Solidarnosc Алиция Сымбор сказала, что сейчас зарплата работников компании до вычета налогов лишь немногим превышает минимальную зарплату в стране, составляющую 2250 злотых (512 евро).

«Мы боремся, чтобы зарплата каждому работнику была повышена на 500 злотых (114 евро). Руководство не хочет об этом говорить, так что пришло время для протеста», – утверждала А. Сымбор порталу dziennikwschodni.pl.

А. Зимницкас подчеркнул, что Stokrotka осуществляет деятельность ответственно, с учетом интересов работников и законных интересов компании.

«В этом году, как и в прежние годы, Stokrotka планировала и проводила в жизнь повышение зарплат работников. Компания ответственно и устойчиво проводит свою политику в области зарплат, принимает во внимание и ситуацию на рынке, и финансовую ситуацию предприятия, достигнутые им экономические результаты и тенденции рынка», – объяснил А. Зимницкас.

«У работников также есть возможность пользоваться выгодами, не связанными с зарплатой», – добавил он.

Выручка Stokrotka в прошлом году увеличилась на 12,8% до 2,86 млрд злотых (651 млн евро), чистые убытки компании уменьшились на 7,5% до 18,4 млн злотых (4,2 млн евро).

Maxima grupe контролирует сети Maxima (в странах Балтии), Stokrotka (в Польше), T-Market (в Болгарии) и электронный магазин продуктов питания Barbora, действующий в странах Балтии.

Maxima grupe принадлежит контролируемому Нериюсом Нумавичюсом одной из крупнейших торговых групп в Балтийских странах, Центральной и Восточной Европе Vilniaus prekyba.

BNS

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