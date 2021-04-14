Работники санатория «Беларусь» провели акцию протеста у МИД Литвы

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Представители находящегося под санкциями Евросоюза (ЕС) санатория «Беларусь», расположенного в курортном городе Друскининкай и являющегося собственностью Белоруссии, провели в среду акцию протеста перед МИД Литвы в Вильнюсе.

Об этом сообщило национальное радио LRT.

У здания внешнеполитического ведомства они развернули плакат со словами, адресованными министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису. «Министр, не отбирайте работу у 400 человек!» — гласит надпись.

Представители коллектива санатория прибыли в среду в Вильнюс с намерением передать руководству Литвы более 6 тыс. подписей, которые были собраны в их поддержку.

Санаторий, как отметил директор лечебно-оздоровительного учреждения Илья Епифанов, не может выплатить работникам заработную плату еще за январь из-за проволочек МИД Литвы. На счету санатория для такой выплаты не хватает денег, их можно получить из Белоруссии, но нет гарантий, что эти средства, в связи с необходимостью получения которых администрация неоднократно обращалась в литовский МИД, попадут на счет. По словам директора, санаторий четыре раза запрашивал внешнеполитическое ведомство, однако ответа не последовало.

Работающий в Литве банк скандинавского капитала Swedbank заморозил в декабре 2020 года, ссылаясь на примененные Евросоюзом санкции против Минска, счет санатория как собственности Белоруссии. Его штат насчитывает около 400 человек, из них около 350 являются литовскими гражданами. Потеряв зарплату, многие лишились единственного источника доходов. Персонал провел несколько акций протеста, обвиняя власти Литвы в безразличии к их проблемам, которые во многом возникли в результате политической линии Вильнюса.

Из 13 тыс. человек, ежегодно бывающих в санатории, более половины составляют нуждающиеся в оздоровительных услугах белорусские дети. «Беларусь» регулярно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков местного самоуправления. В 2018 году санаторий был 28-м в списке крупнейших налогоплательщиков Литвы, перечислив в государственный бюджет балтийской республики в виде налогов около €1 млн.

По сообщению ТАСС