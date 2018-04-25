В Великобритании двух граждан Литвы приговорили за рабство

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В Великобритании приговорили к тюремному сроку мужчину и женщину, которые обманом привезли двух граждан Литвы и заставили их жить в ужасных условиях. Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

34-летняя Рита Яблонскайте и 31-летний Робертас Рептас пообещали мужчине и женщине, которым по 50 и 51 году, деньги и «новую жизнь» в городе Уоррингтоне в английском графстве Чешир. Пострадавшие прибыли по отдельности – в 2017-м и 2018 году.

Однако после того, как мужчина и женщина приехали, Яблонскайте и Рептас забрали у них документы и сбережения, едва кормили их и использовали как «средство зарабатывания денег для себя». Жить пострадавших заставили в шкафу под лестницей в доме, которым владеют злоумышленники.

Мужчина был трудоустроен на полный день в перерабатывающей компании, но Яблонскайте и Рептас отнимали у него зарплату. Также они заставляли его быть домашним слугой, но ничего не платили за работу. В неделю он получал 30 фунтов (чуть больше 34 евро) и считал это «выгодным».

Также выяснилось, что пострадавший плохо знал английский, а также с трудом разбирался в финансах и обстановке. Только спустя девять месяцев ему удалось спастись от «рабовладельцев» благодаря тому, что он нашел на рабочем месте выброшенный кем-то телефон и обратился за помощью в посольство Литвы.

Женщину, которая приехала в Британию в 2018 году, Яблонскайте и Рептас держали в похожих условиях и заставляли выполнять сходные обязанности.

По словам стороны обвинения, Яблонскайте знала, что женщина находится в сложном положении на родине и ей нужны деньги, поэтому и позвала ее, чтобы заставить служить бесплатной домработницей.

Как подчеркнул судья, подобное обращение нанесло пострадавшим существенный физический вред. Яблонскайте приговорили к 28 месяцам тюрьмы, Рептасу дали 15 месяцев.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ