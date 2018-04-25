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Политика

Работу правительства оценит избиратель

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Приоритетом этого правительства и правящего большинства было уменьшение социального отчуждения, говорит премьер Саулюс Сквярнялис.

«Думаю, что важнейшие моменты связаны с уменьшением социального напряжения, снижения бедности и решением других социальных проблем», – сказал глава правительства журналистам в Сейме.

Во вторник он представил в парламенте отчет о деятельности правительства. C. Сквярнялис начал свое выступление словами о жизни в новой реальности.

«Сегодня мы пришли к новой реальности, которая затмила важные и большие дела 2019 года. Но для нас важны результаты этих дел, заложивших основу, благодаря чему мы легче преодолеваем сегодняшние трудности», – сказал премьер.

Выступая в Сейме, премьер выделил шесть проведенных правительством структурных реформ: в областях образования, здравоохранения, налоговой сфере, в сфере инноваций, в борьбе с теневой экономикой и пенсионной сфере.

«Все они способствовали улучшению жизни людей, увеличению их доходов, более прозрачной деятельности бизнеса и укреплению безопасности», – заверил С. Сквярнялис.

По его словам, 2019 год был очень хорошим для Литвы.

«Очевидно, что вызванный пандемией кризис нарушил некоторые планы, но я верю, что мы, вся Литва, будем иметь силы и энергию для продолжения борьбы с глобальным кризисом», – сказал премьер.

Он обозначил важнейшую задачу – управление вызовами, последствиями коронавируса и сохранение жизнеспособности экономики и в связи с этим представил «Стратегию новой реальности».

«Почему новой реальности? Потому что нужно осознать, что мы еще очень нескоро, а может, даже никогда не вернемся к прежней жизни. Мы сообща почти обуздали пандемию. Литва одна из немногих стран мира, которые вовремя пресекли распространение болезни. Каждый человек понял опасность болезни и предпринял необходимые меры, чтобы пресечь возможную катастрофу. К сожалению, потерь избежать не удалось… Но мы увидели, насколько мы едины, сплоченны и сильны», – сказал он, оценивая кризис.

С. Сквярнялис отметил, что за четыре года повышение доходов ощутили все группы общества.

«Может быть, у кого-то были довольно большие ожидания, но мы говорим не о пяти-семи евро, а о процентах – о 30-40%, 45% – по отдельным группам общества, доходы которых росли», – сказал премьер.

По его словам, улучшение условий ощутил и бизнес.

«Бизнес, который не участвует в выборах и судит довольно объективно, не раз позитивно оценивал сегодняшние условия предпринимательства. Это хорошо показывают и зарубежные инвестиции – производственные, крупные инвестиции пришли в Литву», – сказал премьер.

Он отказался поставить оценку своему правительству, полагая, что самую правильную оценку работе правительства и правящего большинства поставит избиратель.   

Подводя итоги года, глава правительства отмечает, что валовой внутренний продукт (ВВП) за период с 2016 года, когда нынешнее правящее большинство победило на выборах в Сейм, до 2019 года, увеличился на 12,4%, а это составляет 9,5 млрд евро.

«Сегодня, осознавая влияние пандемии на экономику, мы можем утверждать, что за последние несколько лет правительство сформировало немалый резерв государственных финансов, который сейчас используется на снижение вызванной вирусом угрозы экономике и здравоохранению», – отметил С. Сквярнялис.

За последние четыре года правительство накопило финансовый резерв в 1,4 млрд. евро.

Согласно отчету, средняя зарплата в прошлом году увеличилась почти на 9%, а с 2016 года – на 38% и в конце прошлого года составляла 1318 евро, минимальная месячная зарплата выросла до 607 евро, из «тени» выведено 200 млн евро, с 2016 года средняя пенсия по старости повысилась более чем на треть.  

С. Сквярнялис занимает пост премьера с декабря 2016 года. Выборы в Сейм состоятся 11 октября.

Информация «ЛК», BNS 

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