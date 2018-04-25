Работы по благоустройству территорий в Вильнюсе уже запланированы

Вскоре в Вильнюсе начнутся широкомасштабные работы по ремонту и строительству новой инфраструктуры.

Самоуправление постарается использовать сложившуюся ситуацию и сократившуюся интенсивность движения и, насколько позволят погодные условия, планирует приступить к работам по упорядочению тех улиц, движение на которых обычно бывает самым интенсивным. Это позволит уменьшить неудобства горожан, с которыми им доводится сталкиваться в ходе работ.

Самоуправление столицы прибегло к помощи старост и активных жителей города и спланировало, где и какие обязательные работы будут проведены с ранней весны до конца года по улучшению жилой среды разных районов.

Программа по облагораживанию жилой среды, начатая пять лет назад, продолжается и в этом году – будут приведены в порядок ямы остальных дворов многоквартирных домов, будут проложены новые и отремонтированы старые тротуары, будут заасфальтированы улицы и проложены велосипедные дорожки, на окраинах Вильнюса сократится количество гравийных дорог.

Будет заасфальтировано около 25 км улиц, проложено и отремонтировано 34 км тротуаров, заасфальтировано около 15 км гравийных дорог в разных староствах.

«Основные критерии, на которых мы сконцентрировались при подготовке этого плана по обновлению, является целенаправленное развитие удобной инфраструктуры, что позволит создать в городе привлекательную, чистую и безопасную жилую среду, обеспечить для жителей Вильнюса удобное сообщение. Когда мы победим коронавирус и справимся с вызванными пандемией проблемами, Вильнюсу со временем придется вернуться в обычный городской ритм, к этому мы сейчас и готовимся», – говорит мэр Вильнюса Рямигиюс Шимашюс.

В сотрудничестве со старостами уже подготовлены очень конкретные планы для каждого района.

В общей сложности на приведение в порядок дворов многоквартирных домов в этом году будет выделено около 1,5 млн. евро, для строительства новых тротуаров и ремонта уже существующих – около 4,8 млн. евро, на содержание улиц и дорог, на ремонт и асфальтирование запланировано выделить около 6,9 млн. евро, на ячеистое покрытие для парковки автомобилей во дворах – 0,4 млн. евро, на прокладку велосипедных дорожек еще 1 млн. евро. Для реконструкции улиц и перекрестков предусмотрено свыше 21 млн. евро, большая часть из которых – на двухуровневый перекресток улиц Лепкальнё, Жирню и Минское шоссе.

В этом году на улучшение городской инфраструктуры и благоустройство города будет выделено около 37 млн. евро средств Программы по содержанию и развитию дорог.

В первую очередь в порядок будут приводиться те улицы, по которым в сутки движется самое большое количество общественного транспорта и других транспортных средств, те улицы, где много ям и требующих ремонта мест и на участках которых более всего выбоин.

В большей части улиц будут ремонтироваться появившиеся ямы, часть улиц будет приведена в порядок путем сплошного асфальтирования, при котором дорожное покрытие заменяется полностью.

В ходе планирования работ на этот год большое внимание уделялось отбору улиц, запланированных для приведения в порядок, в этих целях изучались показатели количества жителей, рабочих мест, пассажиров общественного транспорта и интенсивности движения.

На содержание, ремонт и асфальтирование вильнюсских улиц и дорог в этом году выделяется почти 7 млн. евро.

Жителей городских окраин Вильнюса в повседневном передвижении ждут долгожданные перемены. В этом году будет заасфальтировано целых 15 км гравийных дорог.

Еще больше позитивных изменений до поздней осени ожидает вильнюсцев в их жилой среде – в различных староствах города будет приведено в порядок свыше 150 въездов по дворы, которые сейчас находятся в самом плачевном состоянии.

В первую очередь в порядок будут приведены те дворы, которыми пользуется большое количество вильнюсцев и так называемые проездные дворы.

Дворы, которые находятся в наиплачевнейшем состоянии, будут покрыты новым покрытием, в остальных будут только заделаны поврежденные места.

Наибольшее количество дворов многоквартирных домов будет приведено в порядок в давно не ремонтированных дворах в таких микрорайонах как Науйойи-Вильня, Науйининкай, Каролинишкес, Шяшкине.

В Вильнюсе будет оборудовано и отремонтировано 34 км тротуаров в таких районах как Сянаместис, Науяместис, Жверинас, Шнипишкес, Григишкес, Вилкпеде, Паняряй, Науйининкай, Расос, Науйойи-Вильня, Пашилайчяй, Каролинишкес, Пилайте, Шяшкине, Виршулишкес, Фабийонишкес, Лаздинай, Юстинишкес, Жирмунай, Вяркяй, Антакальнис, и в других.

Тротуары в первую очередь будут проложены там, где они действительно нужны более всего: возле остановок общественного транспорта, возле школ и переходов. На оборудование и ремонт тротуаров в этом году выделено около 4,8 млн. евро.

Чтобы жители Вильнюса имели возможность безопасно и с удобством ждать обновившийся общественный транспорт, за три-четыре года в столице было оборудовано более 90 площадок ожидания общественного транспорта в различных староствах города, а также 100 новых павильонов ожидания.

В этом году планируется оборудовать около 40 новых павильонов ожидания общественного транспорта. На оборудование павильонов остановок общественного транспорта в этом году планируется выделить около 116 тысяч евро.

Парковка автомобилей во дворах многоквартирных домов для вильнюсцев станет более аккуратной и удобной: использование пространств нынешних дворов между многоквартирными домами становится более разумным, где это возможно, выровненная поверхность скрепляется щебнем и настилается специальное ячеистое покрытие. Размер таких зеленых ячеек нередко равен баскетбольной площадке.

Вильнюсское самоуправление за три последних года оборудовало свыше 1800 мест, чтобы парковка автомобилей была более аккуратной, чем до сих пор. На новые зеленые ячейки в этом году планируется выделить еще 400 тыс. евро.

В прошлом году Вильнюс начал работы по обновлению освещения на всех улицах. За год было обновлено освещение на улицах с самым интенсивным движением, замена фонарей начата и в спальных районах. Уже заменено более 1400 опор, 10 тыс. LED-фонарей, проложено более 52 км электрокабеля, смонтировано 148 новых умных пунктов электропитания.

Планируется, что результат претворения в жизнь проекта модернизации позволит не только на более чем 1 млн. евро в год сократить расходы города на электричество и содержание сети, но и улучшит ситуацию в городе и повысит уровень безопасности.

Планируется, что только в 2020 году улицы столицы будут освещать около 16 тыс. новых экономичных LED-фонарей.

Хорошие новости и для любителей таких транспортных средств как велосипеды: в этом году планируется проложить около 20 км новых велосипедных и пешеходных дорожек или их развязок.

Согласно подсчетам, общие инвестиции в улучшение велосипедной и частично пешеходной инфраструктуры в этом году составят около 6,5 млн. евро бюджетных средств.

На ближайшее время намечено приступить к прокладке развязок на «Жирмунском треугольнике» – на улицах Жирмуну, Минтес и Тускулену, Ринктинес, Ширвинту, Кярнавес, продолжить работы на проспекте Пилайтес, на территории Северного городка – на территории старого русла реки Нярис (Нярес-Сянваге) и вдоль улиц Линкмяну, Гедрайчю, Апкасу. Летом планируется начать работы на улицах Жальгирё, Т. Нарбуто, на левом берегу реки Нярис, также на улице П. Вилейшё. Велосипедные дорожки также проектируются на улицах Шяурине, Эрфурто, Альгирдо, Гяляжинкялё, Даряус-ир-Гирено, Бальсю, Рагучё и др.

Самоуправление стремится проводить как можно больше работ не только по обновлению изношенной инфраструктуры, но и кардинально преобразовывать улицы и перекрестки, обеспечивая тем самым более удобное движение пешеходов и велосипедистов, более безопасную среду для всех участников движения, применяя более качественные решения организации движения.

В этом году планируется начать такие работы на перекрестке улиц Шило и Виршупё, на улице Варнес, на скрещении улиц Гурю и Йодасис-Кяляс, а также Йодасис-Кяляс и ул. Толимойи, а также и в других местах.

Всю информацию также можно найти и на интерактивной карте: https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas#layers

Отдел маркетинга и коммуникации, vrt@vilnius.lt