Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

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Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса еще на один год. За это решение в четверг проголосовали 317 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.

«Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей [ОРДЛО] принят», — сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.

Законопроект был зарегистрирован в Раде 23 ноября. Его инициаторами выступили 33 депутата, в основном из фракции правящей партии «Слуга народа».