Рада продлила еще на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная рада Украины продлила закон об особом статусе Донбасса еще на один год. За это решение в четверг проголосовали 317 депутатов при 226 необходимых, передает ТАСС.
«Законопроект о продлении на год действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей [ОРДЛО] принят», — сказал спикер Рады Руслан Стефанчук.
Законопроект был зарегистрирован в Раде 23 ноября. Его инициаторами выступили 33 депутата, в основном из фракции правящей партии «Слуга народа».
Депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в своих выступлениях отметили, что власть занимается «полумерами, которые не решают проблемы». Оппозиция заявила, что Киев должен выполнять минские соглашения в полном объеме.
В пояснительной записке говорится, что продление закона «позволит создать дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование в отдельных районах ОРДЛО на основе принципов и норм международного права и Устава ООН».
Закон об особом статусе Украина гарантирует «недопущение уголовного преследования, привлечение к уголовной, административной ответственности и наказание лиц — участников событий на территории Донецкой и Луганской областей». Также гарантируется свободное использование, изучение и поддержка русского языка в общественной и частной жизни.