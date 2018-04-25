Rail Baltica будет приспособлена и для военной техники

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При прокладке железной дороги европейской колеи Rail Baltica намечается построить четыре площадки для военной техники, чтобы участвующие в учениях в Литве подразделения НАТО не испытывали затруднений при прибытии с тяжелой техникой, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos geležinkeliai, LTG).

Площадки, на которых будет удобно загружать на поезда и разгружать с них технику, к 2026 году будут оборудованы в районе Казлу-Руды, Каунасского интермодального терминала в Палемонасе, Йонавы и Паневежиса.

Намечается, что одновременно эти площадки смогут принять три состава с примерно 300 единицами техники. Площадки будут соединены с сетью автодорог.