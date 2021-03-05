Райский отдых обернулся трагедией

Житель Дубая, жена которого пропала на Мальдивских островах из 5-звездочной гостиницы, предлагает за ценную информацию вознаграждение в размере 100 000 долларов США, пишут литовские СМИ.
Пармар Гуршаранджит Синхи со своей 33-летней супругой Гедре Вашките отдыхал в гостинице Intercontinental Maldives Maamunagau Resort, пишет khaleejtimes.com. 13 февраля его супруга пропала без вести. Г. Вашките — гражданка Канады, она была беременна, должна была родить в марте. «Мы вместе были у бассейна, в 15.30 она сказала, что идет искупаться в море. Я и подумать не мог, что все обернется трагедией», – сказал Khaleej Times Синхи. «Прошло 9 дней, местные службы ничего не сделали. Сейчас они даже перестали ее искать. Я не знаю, утонула ли она, может, была похищена, а может, кем-то ранена. Мне нужен ответ», – сказал мужчина. Супруги прилетели на Мальдивы 12 февраля.
Местная полиция подозревает, что молодая женщина утонула в море. «У нас есть основания предполагать, что она утонула во время ныряния. Нет никаких данных, опровергающих эти подозрения», – сказал Khaleej Times инспектор Аслам Мохаммед, который заметил, что и полиция, и служба спасения искали женщину 5 дней. В поисках участвовал и вертолет, и спасательное судно. По словам инспектора, расследование не прекращено. «Она прекрасная пловчиха, занималась спортом. Как она могла утонуть — ведь здесь мелко. Даже если утонула, где тело?», – вопрошал друг семьи Удай Синхи. «Это ужасно. Ведь она ждет ребенка. Мы думаем, ее украли пираты или кто-то еще. На Мальдивах такое случается часто. Поэтому мы и предлагаем за информацию 100 000 долларов США», – добавил он.
17 февраля близкие пропавшей на Мальдивах литовки обратились в кретингскую полицию. Представители полиции уверяют, что у них есть веские основания утверждать, что женщина утонула. Объявлен международный розыск пропавшей. Расследование продолжается.