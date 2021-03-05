Райский отдых обернулся трагедией

Местная полиция подозревает, что молодая женщина утонула в море. «У нас есть основания предполагать, что она утонула во время ныряния. Нет никаких данных, опровергающих эти подозрения», – сказал Khaleej Times инспектор Аслам Мохаммед, который заметил, что и полиция, и служба спасения искали женщину 5 дней. В поисках участвовал и вертолет, и спасательное судно. По словам инспектора, расследование не прекращено. «Она прекрасная пловчиха, занималась спортом. Как она могла утонуть — ведь здесь мелко. Даже если утонула, где тело?», – вопрошал друг семьи Удай Синхи. «Это ужасно. Ведь она ждет ребенка. Мы думаем, ее украли пираты или кто-то еще. На Мальдивах такое случается часто. Поэтому мы и предлагаем за информацию 100 000 долларов США», – добавил он.

17 февраля близкие пропавшей на Мальдивах литовки обратились в кретингскую полицию. Представители полиции уверяют, что у них есть веские основания утверждать, что женщина утонула. Объявлен международный розыск пропавшей. Расследование продолжается.