Райское наслаждение

Яблоко, как известно, это не просто фрукт. Оно — запретный плод, из-за которого Адама и Еву изгнали из рая. С тех пор, впрочем, яблоку удалось приобрести новое символическое значение. На этот раз — домашнего уюта! Вряд ли вы будете с этим спорить, вспомнив запах шарлотки с корицей или аромат утки с яблоками.

На вопрос, сколько лет яблоку, ученые отвечают: не менее пяти тысяч. Упоминание об этом плоде встречается еще у древних шумеров. В более поздние времена греки уже не просто ели яблоки, а выводили новые сорта и готовили массу вкусных блюд. Так, традиционные пирожки с яблоками и всевозможные яблочные салаты начали делать именно в Древней Греции. Позже историю разнообразной «яблочной кухни» щедро пополнили и другие народы. Англичане — яблочным пудингом, австрийцы — штруделем, немцы — шарлоткой, а русские — уткой с яблоками, которую издавна запекали в печи на Рождество.

Но если птицу — курицу, цесарку, индейку — готовят с яблоками повсеместно и почти во всех странах мира имеется свой традиционный рецепт этого сытного блюда, то русская кухня может похвастаться такими блюдами из яблок, которых не встретишь больше нигде. Например, яблоками мочеными. Кто, когда и при каких обстоятельствах придумал эту оригинальную закуску, неизвестно. Но вот факт: в России с древних времен ее готовили в нескольких ­вариантах: кислом, сахарном, с добавлением горчицы, мяты и рябины. Для мочения подойдет не любой сорт: яблоки обязательно должны быть кислыми и поздних сортов, таких, как анис, пепин, титовка и, конечно же, антоновка.

Кстати, на сегодняшний день известно больше 10 тысяч сортов яблок, и селекционеры продолжают выводить новые! За ними едва поспевают ученые, которые находят в яблоках достоинства — например, чрезвычайно редкий витамин G, который с полным правом можно назвать двигателем жизни, так как он стимулирует производство энергии в наших клетках. В яблоках он содержится в рекордном количестве. Еще одним открытием стала способность яблок очищать кровь от холестерина (согласно исследованиям, во время яблочной диеты он снижается до 30 %). Ну и самой свежей новостью недавно поделился Ноттингемский научно-исследовательский институт. Там выяснили, что употребление пяти яблок в день почти на 80 % снижает риск респираторных заболеваний!

Блинчики с яблочной начинкой

Яблоки — 5 шт., яйца — 3 шт., молоко — 0,5 л., мука — 1 стакан, сахар — 0,5 стакана, масло сливочное — 25 г, соль — 0,5 ч. л., мед — 2 ст. л., корица, масло растительное.

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и солью. Добавить муку и хорошо перемешать. Небольшими порциями влить молоко. Размешать до получения однородной массы. Добавить 2 ст. л. растительного масла. Еще раз хорошо перемешать и поставить в холодильник на 20 минут. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать на мелкие кусочки. Быстро обжарить их на сливочном масле в глубокой сковороде. Переложить в миску, полить медом, добавить щепотку корицы, перемешать. Жарить блины, периодически смазывая сковороду маслом. Сложить в стопку, подождать, пока немного остынут, и после этого на каждый положить по 1 ст. л. яблочно-медовой массы, свернуть конвертиком. При подаче блюдо можно украсить палочкой корицы.

Салат с виноградом и яблоками

Яблоки — 1 шт., грудка куриная — 100 г, шпинат свежий — 100 г, сыр с плесенью — 50 г, виноград белый — 100 г, сельдерей — 10 г, масло оливковое — 2 ст. л., лимоны — 1 шт., соль.

Грудку отварить, остудить, нарезать маленькими кусочками. Шпинат промыть, порвать руками. Яблоко нарезать дольками, сыр — небольшими кубиками, сельдерей — колечками, виноград отделить от веточек. Все ингредиенты смешать. Сбрызнуть соком половины лимона, посолить, заправить оливковым маслом. Еще раз хорошо перемешать. Можно подавать со сметаной.

Овсянка с яблоками

Яблоки — 1 шт., хлопья овсяные — 1 стакан, молоко — 3 стакана, сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 1 ст. л., корица, соль.

Молоко налить в кастрюльку и довести до кипения. Всыпать овсяные хлопья, сахар, немного посолить, варить на медленном огне 15 минут. Снять с огня, положить в кашу сливочное масло, размешать. Яблоко нарезать тонкими ломтями. Украсить ими кашу, посыпать корицей. Подавать горячей.

Моченые яблоки

Яблоки — 5 кг, листья смородины — 200 г, листья вишни — 200 г, листья мяты — 200 г, мед — 150 г, соль — 75 г, солод — 50 г.

На дно деревянной бочки выложить тонким слоем листья смородины. Сверху в два слоя уложить яблоки. Укрыть их тонким слоем листьев вишни. На него снова в два слоя выложить яблоки. Сверху — тонкий слой листьев мяты, а на него — все оставшиеся яблоки. Накрыть тарелкой, поставить груз. В пятилитровой кастрюле вскипятить воду, в теплой воде растворить мед, соль и солод, влить в емкость с яблоками, не снимая тарелки с грузом. Важно, чтобы рассол покрыл тарелку, на которой стоит груз, иначе яблоки испортятся. Поставить емкость в помещение с температурой воздуха +15-18 °С на шесть недель.

Утка с яблоками

Яблоки зеленые — 2,5 кг, утка — 1 шт., лимоны — 1 шт., уксус бальзамический — 1 ст. л., мед — 1 ст. л., масло оливковое — 1 ст. л., имбирь, розмарин, петрушка, перец черный молотый, соль.

Для маринада смешать масло, мед, лимонный сок, бальзамический уксус и измельченный имбирь. Утку натереть солью и перцем снаружи и изнутри, мариновать 2 часа. Затем плотно начинить яблоками и зеленью. Ножки утки скрестить и плотно связать нитками. Упаковать утку в рукав, поставить в духовку, разогретую до 200 °С, на полтора-два часа. За 20 минут до окончания рукав разорвать, чтобы утка покрылась румяной корочкой. Утку с яблоками можно подать на салатных листьях с запеченным картофелем и зеленью.

Печеные яблоки с клюквой и изюмом

Яблоки — 2 шт., клюква — 2 ст. л., изюм — 3 ст. л., мед — 1 ст. л., масло растительное — 1 ст. л., корица.

Яблоки вымыть, срезать верхушки, вынуть сердцевину, чтобы получились бочонки. Верхушки с хвостиками не выбрасывать — это «крышечки». Изюм залить водой, оставить на 10 минут. Воду слить, смешать изюм с клюквой и медом, добавить щепотку корицы, хорошо перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Поставить в нее фаршированные яблоки, накрыв их «крышечками». Запекать в духовке, разогретой до 200 °С, 25 минут.

Яблочное суфле

Яблоки — 2 шт., сахар — 2 ст. л., яйца — 2 шт., масло сливочное — 1 ст. л., печенье песочное — 4 шт.

Яблоки вымыть, очистить от кожуры и сердцевины, нарезать дольками. Две отложить для украшения, а остальные положить в форму для выпекания, залить 100 мл воды и поставить в духовку, разогретую до 180 °С, на 10 минут. Из остывших яблок и сахара сделать пюре. Белки отделить от желтков, взбить в крепкую пену. Выложить в яблочное пюре и аккуратно перемешать. Формы для выпекания смазать сливочным маслом. На дно каждой покрошить песочное печенье и заполнить яично-яблочной массой. Украсить дольками яблок. Выпекать в духовке, разогретой до 200 °С, 12-15 минут. Духовку выключить, а суфле оставить в ней еще на 5 минут.

Яблочный киш

Яблоки — 4 шт., масло сливочное — 150 г, сахарная пудра — 50 г, мука — 300 г, сметана — 350 г, лимоны — 1 шт., яйца — 2 шт., сахар — 200 г, чабрец — 10 г, масло растительное — 2 ст. л., корица, соль.

250 г муки смешать с сахарной пудрой и щепоткой соли, добавить нарезанное средними кубиками сливочное масло и порубить в крошку. Добавить 50 г сметаны и вымесить тесто. Завернуть в пленку, положить в холодильник на час. Выжать сок из лимона, цедру натереть на мелкой терке. Чабрец мелко порубить. Взбить яйца с сахаром, добавить 300 г сметаны, 50 г муки и хорошо перемешать. Добавить натертую цедру лимона и чабрец. Яблоки очистить, нарезать тонкими дольками, сбрызнуть соком лимона. Тесто раскатать. Выложить в смазанную растительным маслом форму, сформировав бортики. Наколоть вилкой. Поставить в духовку, разогретую до 200 °С, на 10-15 минут. Вынуть из духовки, красиво разложить яблоки, залить яично-сметанной смесью. Посыпать корицей. Снова поставить в духовку. Выпекать при 180 °С 50 минут.

Быстрая пастила в духовке

1,2 кг яблок, 60 мг сахара (для кислых яблок, в сладкие можно не добавлять), 50 мл воды, растительное масло.

Промытые сухие яблоки режем на четвертинки, удаляем семена. Кладем дольки в кастрюльку, вливаем воду, ставим на огонь. Варим 20-30 минут до полного размягчения. Сливаем воду, чуть остужаем, убираем кожуру, помогая себе ложкой. В пюре всыпаем сахар, томим на медленном огне 15 минут. Погружным блендером превращаем массу в однородное пюре. Противень застилаем пергаментом, смазываем его растительным маслом, выкладываем пюре тонким слоем. Ставим в духовку на 130 °С с приоткрытой дверцей (заложите ложку между духовкой и дверцей) примерно на 1,5 часа. Полностью остудите пастилу — она затвердеет — и разрежьте вместе с пергаментом на полоски удобного размера. Затем аккуратно удалите пергамент, а пастилу сверните рулончиками.