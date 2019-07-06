Ракетный договор: ОБСЕ возложила вину на Россию

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Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию по ракетному договору поправку, которой возлагает ответственность за приостановку договора на Россию. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Поправка была внесена членами делегации США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии. Проект резолюции призывает США и РФ подтвердить свое обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению, в том числе через осуществление шагов, направленных на урегулирование связанных с ДРСМД разногласий путем официальных переговоров, и воздерживаться от разработки и развертывания любых ракетных комплексов, запрещенных ДРСМД или другими международными соглашениями.

«Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности, включая Договор по открытому небу, Договор о сокращении обычных вооруженных сил в Европе и Венский документ, осуществление каждого из которых было подорвано в результате несоблюдения Российской Федерацией своих обязательств, что требует подтверждения всеми сторонами приверженности сохранению эффективного режима контроля над вооружениями, разрежения и нераспространения», — говорится в тексте поправки.

Представители России выступили против поправки, обвинив в разрушении ракетного договора США.

Напомним, в феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. Претензии США связаны с российской ракетой 9М729.

Москва ответила на действия Вашингтона зеркально. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке договора.

Ожидается, что действие договора прекратится 2 августа.

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