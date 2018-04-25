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Расчет платежными картами возрастает

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовский рынок безналичных расчетов в прошлом году отличался особенно стремительным ростом числа расчетов платежными картами и кредитных переводов, однако по сравнению с другими странами-членами Евросоюза (ЕС) республика все еще остается в группе середняков, утверждает Банк Литвы (БЛ, Центробанк).

Использование платежных карт в прошлом году по сравнению с 2017 годом возросло на 19,5%, кредитных переводов – на 9,2%, указано в подготовленном БЛ Обозрении рынка платежей.

«Изменение все равно слишком медленное, чтобы мы достигли среднего показателя еврозоны. Чтобы прогресс развития рынка платежей был стремительнее, необходимо повышать цифровую и финансовую грамотность общества, обеспечивать доступ к цифровым услугам», – сказал для пресс-релиза член правления БЛ Марюс Юргилас.

Как утверждает Центробанк, стремительному росту рынка платежных карт способствовали распространение бесконтактных платежных карт и создание возможностей использовать платежные карты для расчетов посредством телефона, инновации предприятий финансовых технологий и банков-старожилов рынка.

Как сообщает БЛ, использование наличных денег в Литве с каждым годом сокращается, однако слишком медленно, чтобы страна достигла среднего уровня стран еврозоны, а при использовании платежных карт большая часть средств (58%) все еще берется наличными деньгами, а не тратится на переводы (42%).

Число электронных платежных операций на душу населения в Литве в прошлом году составляло 203 (в 2017 году – 176), средний показатель в еврозоне – 266 операций.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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