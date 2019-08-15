Раскрасили в честь Литвы

Фото Twitter/airBaltic

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В связи с растущим спросом на услуги латвийской авиакомпании airBaltic в Литве в честь соседней страны авиакомпания создала особую ливрею самолета Airbus A220-300. Теперь самолет airBaltic Airbus A220-300 под регистрационным номером YL-CSK окрашен в цвета литовского флага и назван в честь столицы страны Вильнюса, сообщили baltic-course в авиакомпании.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в связи с этим отметил: «Мы гордимся тем, что обеспечиваем лучшее сообщение со странами Балтии. В настоящее время из стран Балтии мы предлагаем более 80 прямых маршрутов. Мы привержены странам Балтии и продолжим наш путь устойчивого роста, содействуя будущему развитию Латвии, Эстонии и Литвы. Команда airBaltic рада представить своим литовским пассажирам эту новую ливрею. Теперь цвета флагов всех трех стран Балтии будут гордо реять над нашими головами высоко в небе».

«Команда Magnetic MRO была воодушевлена тем, чтобы сделать столь замечательную ливрею для авиакомпании airBaltic. Такой проект демонстрирует отличное сотрудничество, обмен опытом и крепкую связь между нашими компаниями. Чтобы создать это произведение искусства, 15 профессиональных маляров работали день и ночь — в целом 1000 часов. В общей сложности для покраски самолета было использовано 250 литров грунтовки, краски и лака, что соответствует слою толщиной 120 микрон, или 0,12 мм», — рассказал операционный руководитель Magnetic MRO Каспар Подиньш.

За первые шесть месяцев 2019 года airBaltic на литовских маршрутах перевезла более 240 тыс. пассажиров. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года авиакомпания перевезла на 20% больше пассажиров из Литвы по маршрутам своей сети в Европе, Скандинавии, России, странах СНГ и на Ближнем Востоке.

Информация «ЛК», BNS

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