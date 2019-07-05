Раскрыли детали инаугурации избранного президента Г.Науседы

Фото BFL/Греты Скарайтене

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На инаугурацию избранного президента Литвы Гитанаса Науседы будут приглашены литовцы со всего мира, однако лидеров других государств решено не звать, сообщает LRT.

Инаугурация пройдет 12 июля. Каждый гражданин страны сможет стать частью праздника, даже не имея возможности посетить Вильнюс. Прямую трансляцию события будет вести LRT.

«Главное послание инаугурации — Литва одна, поэтому все литовцы мира приглашаются для участия в праздновании», — заявила председатель комиссии по инаугурации Альге Будрите.

Она отметила, что отдельных приглашений для представителей нацменьшинств не будет, так как приглашаются все вне зависимости от национальности. При этом высших руководителей стран было решено не звать, так как Науседа хочет уделить больше времени простым людям.

Инаугурация Науседы начнется в 10:00 с посещения памятника патриарху литовского национального возрождения Йонасу Басанавичюсу, который установлен на площади перед Национальной филармонией Литвы.

После пройдет торжественное заседание Сейма, где избранный президент принесет присягу. В полдень по проспекту Гедиминаса до Кафедральной площади промаршируют Вооруженные силы республики.

Затем в 13:00 в Кафедральном соборе святого Станислава и святого Владислава пройдет торжественное богослужение, а спустя час на Кафедральной площади состоится церемония чествования литовских городов.

В 15:00 на площади Симонаса Даукантаса запланирована церемония передачи президентуры, во время которой Науседа обратится к народу, а затем там же состоится концерт. Будрите не раскрыла имена исполнителей, которые будут выступать.

Вечером, в 19:00, в президентском дворце будет прием, куда пригласят соотечественников, которые внесли вклад в создание литовского государства.

По словам Будрите, на инаугурацию Науседы закладывают бюджет в 60 тысяч евро.